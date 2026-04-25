OT-Thriller: LeBron führt Lakers zur 3:0-Serienführung

SID 25.04.2026 • 06:36 Uhr Los Angeles braucht nur noch einen Sieg zum Einzug in die nächste Runde.

Die Los Angeles Lakers stehen dank ihres überragenden Superstars LeBron James vor dem Einzug ins Playoff-Viertelfinale der NBA. Der Basketball-Altmeister führte sein Team zum 112:108 in der Verlängerung bei den Houston Rockets. Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel der Serie fehlt den Lakers nur noch ein Erfolg zum Weiterkommen.

James erzwingt Verlängerung per Steal

James (41) riss das Spiel in Abwesenheit des verletzten Luka Doncic an sich, er erzielte 29 Punkte, holte 13 Rebounds und gab sechs Assists. Mit einem Steal und einem anschließenden Dreier 13,6 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit erzwang er die Verlängerung.

Lakers vor historischem Aus

„Ich versuche einfach, die Gelegenheit zu ergreifen“, sagte James bei Prime: „Meine Jungs vertrauen mir, dass ich versuche, Spielzüge zu machen, und ich bin gesegnet, dass ich das tun kann.“ Ein Aus der Lakers gegen Houston käme nun einem Wunder gleich: Kein Team in der NBA-Geschichte hat einen 0:3-Rückstand in einer Playoff-Serie gedreht.

Bronny punktet – Sengün glänzt vergeblich

Während Doncic mit einer Oberschenkelblessur weiter fehlte und auch Austin Reaves mit einer Bauchmuskelverletzung aussetzen musste, kam James‘ Sohn Bronny – anders als Maximilian Kleber – zum Einsatz. Der 21-Jährige steuerte fünf Punkte zum Sieg bei. Den Rockets, die auf Allstar Kevin Durant verzichten mussten, reichten 33 Punkte und 16 Rebounds des türkischen Vize-Europameisters Alperen Sengün nicht zum Anschluss.

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