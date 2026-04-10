Lakers stoppen Krise: LeBron demütigt Warriors – Platz 3 in Sicht

SID 10.04.2026 • 06:26 Uhr Dank des starken Anführers LeBron James holen die Los Angeles Lakers einen wichtigen Sieg. Die Konkurrenz hatte vorgelegt.

Die Los Angeles Lakers um den deutschen Basketball-Profi Maximilian Kleber haben ihre Durststrecke beendet und nach drei Niederlagen am Stück einen wichtigen Sieg eingefahren. Der 17-malige Champion schlug im drittletzten Spiel der Hauptrunde die Golden State Warriors mit 119:103 und meldete sich im Rennen um Platz drei der starken Western Conference zurück.

Im kalifornischen Duell mit den Warriors ohne ihren Starspieler Stephen Curry überragte einmal mehr Superstar LeBron James. Der beste Scorer der NBA-Geschichte führte sein Team in Abwesenheit von Luka Doncic und Austin Reaves mit 26 Punkten, elf Assists und acht Rebounds zum Sieg. Kleber blieb in etwas über fünf Minuten Spielzeit punktlos.

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Mit der Bilanz von 51:29 Siegen zogen die Lakers im Westen mit den Houston Rockets gleich. Die Denver Nuggets auf Platz drei (52:28) liegen ebenfalls noch in Reichweite. Die Rockets hatten kurz zuvor mit einem 113:102-Sieg gegen die Philadelphia 76ers vorgelegt.