Schlechte Nachrichten für Luka Doncic!

SID 04.04.2026 • 08:14 Uhr Bittere Nachrichten für die Los Angels Lakers: Luka Doncic wird dem Team um LeBron James einige Zeit fehlen. Sogar eine Rückkehr in den Playoffs ist ungewiss.

Basketball-Superstar Luka Doncic wird den Los Angeles Lakers für den Rest der NBA-Hauptrunde fehlen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat sich der Slowene eine Zerrung des linken Oberschenkelmuskels zugezogen und wird die verbleibenden fünf Spiele der regulären Saison verpassen.

Ob Doncic in den Playoffs einsatzfähig sein wird, ist offen.

Doncic-Ausfall gefährdet Lakers-Chancen

Der Ausfall trifft die Lakers hart. Die spanische As schreibt sogar: „Der medizinische Bericht bestätigt das Desaster für Doncic“, für die Marca ist es ein „Drama bei den Lakers“.

Das Team hat sich zwar bereits für die Endrunde qualifiziert, liegt als Dritter der Western Conference aber nur einen Sieg vor den viertplatzierten Denver Nuggets.

Doncic ist mit im Schnitt 33,5 Punkten pro Partie der beste Scorer der Liga und steuerte zudem 8,3 Assists sowie 7,7 Rebounds bei.

Oberschenkel-Schmerzen im Thunder-Spiel

Der 27-Jährige hatte sich am Donnerstag im dritten Viertel der deutlichen 96:139-Niederlage gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder verletzt. Zuvor war er bei einem Zug zum Korb sichtbar mit Schmerzen stehen geblieben und anschließend humpelnd vom Feld gegangen.

Bereits in der ersten Halbzeit hatte Doncic ein Ziehen im Oberschenkel verspürt, war nach Angaben von Trainer JJ Redick jedoch für die zweite Hälfte freigegeben worden.

Doncic glänzt mit 30-Punkte-Serie