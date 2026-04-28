Rookie of the Year: NBA zeichnet Mega-Talent aus

SID 28.04.2026 • 06:21 Uhr Der 19-Jährige Cooper Flagg wird zum Rookie of the Year 2026 in der NBA gewählt. Seine dominanten Zahlen erinnern an Legenden.

Toptalent Cooper Flagg ist zum besten neuen Spieler der NBA gewählt worden. Der 19 Jahre alte Forward der Dallas Mavericks, im vergangenen Draft an erster Stelle ausgewählt, setzte sich bei der Wahl zum „Rookie of the Year 2026“ trotz sportlich enttäuschender Bilanz seines Teams durch. Das gab die nordamerikanische Basketball-Profiliga am Montag bekannt.

Flagg kam in seiner ersten NBA-Spielzeit auf durchschnittlich 21,0 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,5 Assists und 1,2 Steals pro Partie. Damit führte er die Mavericks in sämtlichen vier Kategorien an. Dallas gewann jedoch nur 26 Saisonspiele und verpasste klar die Playoffs.

Flagg dominiert wie einst NBA-Legenden

Eine solche statistische Dominanz eines Rookies innerhalb seines Teams hatte es zuletzt 1985 gegeben, als Michael Jordan bei den Chicago Bulls diese Werte anführte.

Besonders spektakulär waren Flaggs Scoring-Auftritte: Anfang des Monats erzielte er beim Sieg gegen Orlando 51 Punkte und wurde damit zum jüngsten Spieler der NBA-Geschichte mit einem 50-Punkte-Spiel. Insgesamt gelangen ihm vier Partien mit mindestens 40 Zählern – so viele wie keinem Rookie seit Allen Iverson in der Saison 1996/97.