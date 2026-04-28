NBA: Magic träumen trotz Wagner-Sorgen

SID 28.04.2026 • 05:50 Uhr Den Orlando Magic fehlt noch ein Sieg zur Überraschung. Franz Wagner muss jedoch im dritten Viertel vom Feld.

Franz Wagner steht mit Orlando Magic in den NBA-Playoffs kurz vor einer Überraschung. Die Basketball-Franchise aus Florida gewann in eigener Halle 94:88 gegen die Detroit Pistons, in der Best-of-seven-Serie führen die Magic damit 3:1. Weil Wagner im dritten Viertel mit Wadenproblemen das Feld verließ, gab es allerdings auch Sorgen.

Orlando-Coach Jamahl Mosley gab nach dem Spiel zwar vorsichtig Entwarnung, doch Wagners Einsatz in Spiel fünf ist zumindest fraglich. Der Welt- und Europameister hatte schon während der Saison wegen Schmerzen im linken Knöchel mehrere Begegnungen verpasst.

Gegen Detroit, Hauptrundensieger der Eastern Conference, zeigte er bis zu seiner Verletzung mit 19 Punkten eine starke Leistung. Mehr Zähler verbuchte nur Desmond Bane (22).

Magic bestehen Zitterpartie ohne Wagner

Ohne Wagner musste Orlando noch einmal zittern. Bei seinem Ausscheiden führten die Gastgeber 70:65, fünf Minuten vor Schluss stand es plötzlich 85:85. Ein 9:1-Lauf entschied schließlich die Partie.

Die Magic brauchen somit nur noch einen Sieg, um erstmals seit der Saison 2009/2010 eine Playoff-Serie zu gewinnen. Moritz Wagner kam erneut nicht zum Einsatz, Tristan da Silva erzielte in vier Minuten zwei Punkte.

Spiel fünf findet in der Nacht auf Donnerstag (01.00 Uhr MESZ) in Detroit statt.

OKC und Hartenstein nicht aufzuhalten

Nicht zu stoppen waren Hartenstein und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. Das Team um den deutschen Center gewann auch Spiel vier gegen die Phoenix Suns.

Beim 131:122 kam der 27-Jährige in knapp 22 Minuten auf 13 Punkte und acht Rebounds. Bester Werfer war wieder einmal Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 26 Zählern.