Playoff-Auftakt: Hartenstein & OKC zerlegen Suns 119:84

SID 20.04.2026 • 00:10 Uhr In Spiel eins der Best-of-seven-Serie gegen die Phoenix Suns ist der Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Isaiah Hartenstein hat mit Meister Oklahoma City Thunder den ersten Teilerfolg auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung in der NBA geschafft. Im ersten Playoff-Spiel besiegte der deutsche Center mit OKC die Phoenix Suns 119:84 (65:44). In der Best-of-seven-Serie des Achtelfinals hat der Favorit somit den ersten von vier benötigten Siegen auf der Habenseite.

OKC dominiert Suns dank Hartenstein

Schon zum Abschluss der Hauptrunde hatte es Oklahoma City mit den Suns zu tun bekommen. Doch anders als beim 103:135 vor einer Woche gelang nun ein dominanter Auftritt. Hartenstein, den in dieser Saison immer wieder Wadenprobleme ausbremsten, kam auf knapp 20 Minuten Spielzeit und verbuchte acht Punkte und acht Rebounds. Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander wurde mit 25 Punkten bester Werfer.

OKC erneut Topfavorit auf Titel