NBA: Knicks gleichen Playoff-Serie aus

Die New York Knicks um den deutschen Basketball-Profi Ariel Hukporti haben in den NBA-Playoffs die Serie gegen die Atlanta Hawks ausgeglichen. Die Knicks gewannen das vierte Spiel mit 114:98 und stellten in der Best-of-seven-Serie auf 2:2. Hukporti kam auf vier Einsatzminuten und blieb dabei ohne Punkt.
Knicks gleichen Playoff-Serie aus
Überragender Akteur für die Knicks war Karl-Anthony Towns, dem mit 20 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double gelang. „Wir waren uns der Tragweite dieses Augenblicks bewusst“, sagte Towns im Anschluss. Spiel fünf findet in der Nacht auf Mittwoch in New York statt.
Timberwolves kurz vor Serien-Triumph
Derweil stehen die Minnesota Timberwolves dank eines 112:96 gegen die Denver Nuggets dicht vor dem Einzug in die nächste Runde. In der Serie gegen den NBA-Champion von 2023 führt Minnesota nun mit 3:1, jedoch plagen die Timberwolves Verletzungssorgen.
In Spiel vier hatten All-Star Anthony Edwards und Donte DiVincenzo vorzeitig das Feld verlassen. Während bei Edwards, der sich im zweiten Viertel am linken Knie verletzte, eine Diagnose noch ausstand, soll die Saison für DiVincenzo laut Berichten vorbei sein. Demnach habe der Guard einen Achillessehnenriss erlitten.
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