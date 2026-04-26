NBA: Knicks gleichen Playoff-Serie aus

SID 26.04.2026 • 07:01 Uhr In den NBA-Playoffs gleichen die New York Knicks ihre Serie aus, die Minnesota Timberwolves stehen dagegen kurz vor einem Triumph.

Die New York Knicks um den deutschen Basketball-Profi Ariel Hukporti haben in den NBA-Playoffs die Serie gegen die Atlanta Hawks ausgeglichen. Die Knicks gewannen das vierte Spiel mit 114:98 und stellten in der Best-of-seven-Serie auf 2:2. Hukporti kam auf vier Einsatzminuten und blieb dabei ohne Punkt.

Überragender Akteur für die Knicks war Karl-Anthony Towns, dem mit 20 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double gelang. „Wir waren uns der Tragweite dieses Augenblicks bewusst“, sagte Towns im Anschluss. Spiel fünf findet in der Nacht auf Mittwoch in New York statt.

Timberwolves kurz vor Serien-Triumph

Derweil stehen die Minnesota Timberwolves dank eines 112:96 gegen die Denver Nuggets dicht vor dem Einzug in die nächste Runde. In der Serie gegen den NBA-Champion von 2023 führt Minnesota nun mit 3:1, jedoch plagen die Timberwolves Verletzungssorgen.