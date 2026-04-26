Playoffs-Drama: Schröders Cavs patzen in Toronto – Serie 2:2

SID 26.04.2026 • 22:00 Uhr Die Cavaliers um Dennis Schröder verlieren auch das zweite Achtelfinalspiel bei den Toronto Raptors.

Ausgleich statt Matchball: Dennis Schröder hat sich mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der NBA in noch größere Schwierigkeiten gebracht.

Das Team um den deutschen Basketballstar verlor auch das zweite Achtelfinal-Auswärtsspiel bei den Toronto Raptors und kassierte in der Best-of-seven-Serie durch eine 89:93-Niederlage das 2:2. Am Mittwoch haben die Cavs zu Hause die nächste Chance, sich Matchbälle zu erspielen.

Schröder trifft nur vor der Pause

Beide Teams hatten in der Offense große Probleme, die Punkteausbeute war gering.

Nationalmannschaftskapitän Schröder, der in Spiel drei (104:126) nur fünf Minuten Einsatzzeit erhalten hatte, durfte diesmal wieder länger gegen sein früheres Team ran und kam auf acht Punkte, die er allerdings allesamt in der ersten Halbzeit erzielte. In der heißen Schlussphase saß Schröder draußen, Topscorer für Cleveland war Donovan Mitchell (20).

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