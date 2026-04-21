Cavs führen 2:0 – Schröder nur Statist, Mitchell & Harden glänzen

SID 21.04.2026 • 05:36 Uhr Beim 115:105 gegen die Toronto Raptors spielt der deutsche Welt- und Europameisters aber erneut nur eine Nebenrolle.

Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers auch das zweite Heimspiel der NBA-Playoffs gewonnen. Beim 115:105 gegen die Toronto Raptors spielte der deutsche Welt- und Europameisters aber erneut nur eine Nebenrolle. Schröder stand 13 Minuten auf dem Parkett und kam dabei auf fünf Punkte und vier Assists.

Mitchell und Harden führen Cavs

Überragende Akteure beim zweiten von vier benötigten Siegen waren Donovan Mitchell (30 Punkte) und der 36 Jahre alte James Harden (28). „James macht das schon etwas länger als ich. Aber wenn zwei das gleiche Ziel haben, dann hilft das“, sagte Mitchell über den Routinier, der wie Schröder erst im Februar zu den Cavs gestoßen war.

Cavs dominieren, Serie wechselt nach Toronto

Wie schon beim 126:113 im ersten Spiel war Cleveland klar besser und lag zu keinem Zeitpunkt in Rückstand. Dabei gilt die Serie gegen Toronto als die offenste in der Eastern Conference: Die Cavaliers hatten die Hauptrunde auf Platz vier abschlossen, die Raptors wurden Fünfter. Nun folgen ab Donnerstag (Ortszeit) zwei Duelle in Toronto.

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