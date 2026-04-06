Curry is back! Warriors verlieren trotz starkem Auftritt

SID 06.04.2026 • 07:43 Uhr Der Basketball-Superstar Stephen Curry hatte verletzungsbedingt seit Ende Januar nicht mehr gespielt. Bei seiner starken Rückkehr reicht es nicht für einen Sieg.

Basketball-Superstar Stephen Curry hat sich nach seiner langen Verletzungspause mit einer starken Leistung in der NBA zurückgemeldet.

Der 38 Jahre alte Point Guard erzielte in seinem ersten Spiel seit dem 30. Januar 29 Punkte, zwei Rebounds und vier Assists und war damit bester Werfer der Golden State Warriors, die knapp mit 116:117 gegen die Houston Rockets verloren.

Curry zurück nach Knieverletzung

Curry hatte wegen eines Patellasehnenproblems am rechten Knie 27 Begegnungen sowie das All-Star-Game Mitte Februar verpasst. „Wir hatten das Spiel im Griff, dann haben sie die Nummer 30 eingewechselt“, sagte Houstons Kevin Durant über seinen früheren Teamkollegen Curry: „Und er hat sich so mühelos wieder ins Spiel eingefunden. Er trifft so schnell und sah nach ein paar Monaten Pause einfach unglaublich aus.“