Historische Leistung von Cooper Flagg

SID 04.04.2026 • 07:09 Uhr Die Dallas Mavericks verlieren bei Orlando Magic um den starken Franz Wagner. Mann des Spiels ist aber Dallas-Rookie Cooper Flagg.

Rückkehrer Franz Wagner hat mit Orlando Magic die Talfahrt in der NBA gestoppt. Beim 138:127 gegen die Dallas Mavericks kam der Welt- und Europameister im zweiten Spiel nach seiner Verletzungspause auf 18 Punkte. Orlando, zuvor mit acht Niederlagen aus zehn Spielen, ist für die Playins der nordamerikanischen Basketballliga sicher qualifiziert, hat aber noch eine kleine Chance auf den direkten Einzug in die Playoffs.

Rookie Flagg schreibt NBA-Geschichte

Der Mann des Spiels stand aber auf der anderen Seite: Der erst 19 Jahre alte Dallas-Rookie Cooper Flagg erzielte 51 Punkte und knackte als erster Teenager der NBA-Geschichte die 50-Punkte-Marke. Flagg ist nun neben Michael Jordan der einzige Spieler, der in seiner ersten NBA-Saison mehrfach mindestens 45 Zähler aufgelegt hat.

Kidd adelt Flagg, fliegt raus

„Er sollte Rookie of the Year werden“, sagte Mavs-Trainer Jason Kidd über Flagg, der allein im vierten Viertel 24 Punkte erzielte.

Kidd ging sogar noch weiter: „Es ist unglaublich. Das ganze Land sieht jetzt das, was wir jeden Tag miterleben dürfen. Er spielt in einer ganz eigenen Liga. Wenn man von MJ (Michael Jordan) und dessen Leistungen in seinem Rookie-Jahr spricht, steht er auf einer Stufe mit dem Größten aller Zeiten.“

Dallas lag zu Beginn des Schlussabschnitts mit 19 Punkten zurück, wenig später sogar mit 21, als Kidd nach Protesten gegen einen aus seiner Sicht nicht geahndeten Foulpfiff an Flagg des Feldes verwiesen wurde.

Flagg ringt nach 14. Heimpleite

Flagg zeigte sich nach der 14. Heimniederlage in Folge hin- und hergerissen: „Es hat Spaß gemacht. Es macht immer Spaß, in diesen Modus zu kommen. Aber ich liebe es zu gewinnen.“ Gerade deshalb falle es ihm schwer, seine Leistung zu genießen, wenn sein Team über weite Strecken deutlich zurückliege.

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