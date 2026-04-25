NBA-Playoffs: Franz Wagner glänzt – Magic führen 2:1 vs. Pistons

SID 25.04.2026 • 22:11 Uhr Außenseiter Orlando Magic sorgen gegen die Detroit Pistons für die nächste Überraschung. Eine große Rolle spielt auch Franz Wagner, der im Schlussviertel zwei wichtige Würfe traf.

Franz Wagner und seine Orlando Magic sind in der ersten Playoff-Runde der NBA wieder in Führung gegangen. Die Basketball-Franchise aus Florida gewann am Samstagabend in der eigenen Halle 113:105 gegen die Detroit Pistons. In der Best-of-Seven-Serie führen die Magic damit 2:1.

Welt- und Europameister Franz Wagner kam in 33 Minuten Spielzeit auf 17 Punkte. Sein älterer Bruder Moritz kam nicht zum Einsatz. Tristan da Silva stand acht Minuten auf dem Parkett (keine Punkte).

Beste Werfer der Magic waren Guard Desmond Bane und der im Draft 2022 an Position Nummer eins gezogene Paolo Banchero mit jeweils 25 Punkten.

NBA: Wagner entscheidet Spiel in letzten Minuten

Detroit, Hauptrundensieger der Eastern Conference, lag acht Minuten vor dem Spielende noch mit 17 Punkten zurück. Pistons Starspieler Cade Cunningham (27 Punkte) stellte das Spiel mit zwölf Punkten im Schlussabschnitt auf den Kopf und brachte die Pistons drei Minuten vor Schluss in Führung.

Dann kam aber die Zeit von Franz Wagner. Der Nationalspieler übernahm Verantwortung und traf in der Schlussphase zwei extrem wichtige Würfe und brachte die Magic wieder in Front, ehe Paolo Banchero mit einem Dreier zum 113:105-Endstand das Spiel endgültig entschied.

Die Magic, die sich erst auf dem letzten Drücker über die Playins überhaupt für die Playoffs qualifiziert hatten, überraschen mit dem zweiten Erfolg erneut. Als Achter gingen sie gegen den Ersten der Hauptrunde als großer Außenseiter in die Duelle.