Nach zwei Heimsiegen gab es zwei Auswärtspleiten, die Serie ist offen, doch Dennis Schröder macht sich nach dem nächsten Rückschlag mit den Cleveland Cavaliers keine größeren Sorgen. „Erstmal hat man ein gutes Gefühl, es steht 2:2“, sagte der Basketballstar vor dem fünften Duell mit den Toronto Raptors im Achtelfinale der NBA-Playoffs im Sky-Interview.
Schröder nach Ausgleich entspannt: „Es ist the Big Picture“
Die Cavs hatten am Sonntag in Kanada 89:93 verloren. Nun hat das Team, das das nächste Spiel in der Nacht zu Donnerstag in Cleveland (1.30 Uhr MESZ/Prime Video) gewinnt, zwei Matchbälle. „Sie haben das getan, was sie tun sollten, nämlich zwei Siege zu Hause holen. Wir haben das auch getan, jetzt gehen wir wieder zu uns und unseren Fans“, sagte Schröder.
In Spiel vier habe Cleveland „in der Offensive ein paar Schwierigkeiten gehabt, da müssen wir auf jeden Fall im Video drauf schauen, um besser zu werden“, sagte Schröder, „wir müssen die Großen ein bisschen mehr zum Einsatz bringen. Dann sind wir schon in good shape.“ Natürlich hätte Schröder lieber bei seinem früheren Team gewonnen, „aber es ist the big picture“, betonte der Nationalmannschaftskapitän. Schröder konzentriert sich auf das große Ganze und hofft weiter auf den Sprung ins Viertelfinale.