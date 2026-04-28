Schröder nach Ausgleich entspannt: „Es ist the Big Picture“

SID 28.04.2026 • 05:26 Uhr "Erstmal hat man ein gutes Gefühl, es steht 2:2", sagt der NBA-Star vor dem fünften Spiel seiner Cleveland Cavaliers gegen die Toronto Raptors.

Nach zwei Heimsiegen gab es zwei Auswärtspleiten, die Serie ist offen, doch Dennis Schröder macht sich nach dem nächsten Rückschlag mit den Cleveland Cavaliers keine größeren Sorgen. „Erstmal hat man ein gutes Gefühl, es steht 2:2“, sagte der Basketballstar vor dem fünften Duell mit den Toronto Raptors im Achtelfinale der NBA-Playoffs im Sky-Interview.

Die Cavs hatten am Sonntag in Kanada 89:93 verloren. Nun hat das Team, das das nächste Spiel in der Nacht zu Donnerstag in Cleveland (1.30 Uhr MESZ/Prime Video) gewinnt, zwei Matchbälle. „Sie haben das getan, was sie tun sollten, nämlich zwei Siege zu Hause holen. Wir haben das auch getan, jetzt gehen wir wieder zu uns und unseren Fans“, sagte Schröder.