NBA: Wagner-Team für erste Playoff-Überraschung

SID 20.04.2026 • 06:09 Uhr Die Orlando Magic sind klarer Außenseiter - starten aber perfekt in die Serie. Cade Cunninghams 39 Punkte können die Überraschung nicht verhindern.

Franz Wagner und seine Orlando Magic haben zum Auftakt der NBA-Playoffs für eine Überraschung gesorgt. Das Team um den deutschen Basketballstar gewann Spiel eins der Best-of-seven-Serie bei den Detroit Pistons mit 112:101 und ging im Duell mit dem besten Hauptrundenteam aus dem Osten damit 1:0 in Führung. Spiel zwei findet in der Nacht zu Donnerstag erneut in Detroit statt.

Welt- und Europameister Wagner steuerte bei einer geschlossenen Teamleistung 19 Punkte zum Erfolg bei, bester Werfer der Magic war Paolo Banchero mit 23 Zählern. „Wir haben heute gezeigt, dass wir hierhin gehören. Es geht jetzt um Konstanz“, sagte Wagner: „Ein Spiel entscheidet keine Serie.“

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Tristan da Silva erzielte sieben Punkte. Moritz Wagner kam nicht zum Einsatz. Detroits Star Cade Cunningham konnte die Heimniederlage trotz 39 Punkten nicht verhindern. Orlando hatte sich als Achter der Hauptrunde über die Playins für die Playoffs qualifiziert und gilt im Duell mit den Pistons als klarer Außenseiter. Das Team aus Florida war in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in der ersten Runde gescheitert.