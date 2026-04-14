NBA: Wagner hadert mit Saison: „Muss mit Fehlern leben“

SID 14.04.2026 • 18:09 Uhr Vor dem Start der Playin-Duelle in der NBA sieht sich Orlandos Weltmeister Franz Wagner noch nicht bei 100 Prozent.

Basketball-Star Franz Wagner vom NBA-Team Orlando Magic sieht sich nach seiner längeren Verletzungspause vor dem Start der K.o.-Spiele noch nicht bei 100 Prozent. „Ich bin noch nicht da, wo ich gerne wäre. Das sieht man auch. Ich war sehr lange draußen und habe seit Monaten nicht kontinuierlich gespielt. Deswegen braucht es wahrscheinlich einfach ein bisschen“, sagte der Welt- und Europameister bei Sky.

Orlando droht Play-in-Aus

Allerdings drängt die Zeit für den 24-Jährigen: Orlando braucht in den kommenden Tagen im Playin-Tournament einen Sieg, damit die Saison nicht frühzeitig endet – entweder im ersten Duell bei den Philadelphia 76ers in der Nacht zu Donnerstag oder im Falle einer Niederlage dann gegen den Sieger der Partien zwischen Charlotte und Miami.

Als achtplatziertes Team im Osten hatte Orlando nicht die direkte Playoff-Qualifkation geschafft, das Heimrecht im ersten Playin-Game dann durch eine Niederlage am letzten Spieltag gegen ein B-Team der Boston Celtics vergeben. „Man muss mit seinen eigenen Fehlern leben und die Konsequenzen tragen. Trotzdem wollen wir jetzt einfach einen Sieg holen, und dann sind wir in den Playoffs, und das sollte unser Ziel sein“, sagte Wagner.

Wagner unzufrieden mit Magic-Saison