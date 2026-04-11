NBA: Wagner-Gala stößt die Playoff-Tür auf

SID 11.04.2026 • 07:52 Uhr In Chicago gewinnt das Team um Welt- und Europameister Franz Wagner klar, der abschließende Spieltag verspricht Spannung.

Auch dank einer starken Leistung des deutschen Basketballstars Franz Wagner haben die Orlando Magic ihre Hoffnungen auf den direkten Playoff-Einzug in der NBA am Leben gehalten. Am vorletzten Hauptrundenspieltag setzte sich die Franchise aus Florida mit 127:103 bei den Chicago Bulls durch. Orlando gewann die jüngsten fünf Ligaspiele – im Ligafinale benötigt Magic nun dennoch Schützenhilfe.

Wagner bester Scorer bei Orlando

Die Playins sind Orlando sicher, in der Eastern Conference liegt Orlando weiter auf dem siebten Platz – mit der gleichen Bilanz wie die Toronto Raptors auf Rang sechs. Im abschließenden Spiel der regulären Saison muss Magic nun gegen die schon qualifizierten Boston Celtics gewinnen. Gleichzeitig müsste Toronto sein Heimspiel gegen die bereits ausgeschiedenen Brooklyn Nets verlieren, damit Orlando direkt in die Playoffs einzieht.

„Wir versuchen einfach, einen Sieg zu holen, arbeiten weiter an unseren Sachen, und dann mal sehen, wie die Tabelle aussieht“, sagte Wagner. Der Welt- und Europameister steuerte in 23 Minuten 25 Punkte, zwei Rebounds und vier Assists bei und war bester Werfer der Partie. Tristan da Silva kam in 21 Minuten auf zwei Punkte, Moritz Wagner wurde nicht eingesetzt.

Toronto wiederum verlor bei den New York Knicks mit dem deutschen Center Ariel Hukporti 95:112. Der 23-Jährige kam auf acht Punkte und vier Rebounds. New York zieht als drittplatziertes Team im Osten in die Playoffs ein.

Pleite für Schröder

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, der seine Playoff-Teilnahme mit den Cleveland Cavaliers bereits sicher hat, verlor gegen die Atlanta Hawks 102:124. Die Hawks stehen damit ebenfalls in die Playoffs.