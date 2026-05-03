Ohne Wagner: Magic verspielen 3:1-Führung – Aus gegen Pistons

SID 04.05.2026 • 00:14 Uhr Nach der Verletzung von Franz Wagner verlieren die Magic alle drei Partien - und scheiden dramatisch aus.

Ohne den verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA das bittere Aus ereilt. Die Franchise aus Florida vergab in der ersten Playoff-Runde auch ihren dritten Matchball, im entscheidenden Spiel sieben bei den Detroit Pistons setzte es ein 94:116. Nach Wagners Verletzung verlor Orlando damit alle drei Partien, nach einer 3:1-Führung ging die Best-of-seven-Serie noch mit 3:4 verloren.

Magic brechen erneut ein

Orlando brach wie schon in Spiel sechs, als das Team von Trainer Jamahl Mosley eine 24-Punkte-Führung und das Weiterkommen noch aus der Hand gab, nach einem guten Start ein. Im dritten Viertel zog Detroit davon, die Magic kamen nicht mehr zurück. Auch der starke Alleinunterhalter Paolo Banchero (38 Punkte) konnte das Aus nicht verhindern.

Cunningham führt Pistons zum Sieg

Bei den Pistons, bestes Team der Hauptrunde der Eastern Conference, überzeugten vor allem Cade Cunningham (32) und Tobias Harris (30). Bei Orlando kam Moritz Wagner, der erstmals seit Spiel zwei der Serie wieder eingesetzt wurde, auf fünf Zähler, Tristan da Silva blieb ohne Punkte.

Wagner-Ausfall beflügelt Cunningham

Das Fehlen von Franz Wagner machte sich nicht nur in der Offensive bemerkbar. Sein Gegenspieler Cade Cunningham drehte nach der Verletzung des Berliners mit über 30 Punkten im Schnitt auf. Nach Spiel vier musste Wagner mit einer Wadenzerrung aussetzen.

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