Als fünfter Profi von Alba Berlin ist Jack Kayil in der Basketball Bundesliga (BBL) als Nachwuchsspieler der Saison ausgezeichnet worden. Der deutsche Nationalspieler, der sich für den diesjährigen NBA-Draft angemeldet hat, setzte sich bei der Wahl mit 93,8 Prozent der Stimmen klar vor Jared Grey (Veolia Towers Hamburg) durch.
BBL-Talent Kayil auf Wagners Spuren
Kayil verlässt Alba Richtung Gonzaga
Vor Point Guard Kayil hatten Malte Delow (2022/23), Welt- und Europameister Franz Wagner (2018/19), Ismet Akpinar (2016/17) sowie Nicolai Simon (2006/07) sich im Alba-Trikot den Preis verdient. Kayil wird Berlin im Sommer verlassen. Sollte der 20-Jährige nicht gedraftet werden, spielt er am US-College für Gonzaga. In der laufenden Saison erzielte Kayil bisher 12,3 Punkte im Schnitt.
Erfolge mit U-Nationalteams
Kayil gewann mit der deutschen U18-Nationalmannschaft EM-Bronze (2023) und EM-Gold (2024) sowie mit der U19-Auswahl WM-Silber (2025). 2024 gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Stimmberechtigt waren die Co-Trainer der 18 BBL-Klubs sowie die drei hauptamtlichen DBB-Bundestrainer Álex Mumbrú (Männer), Dirk Bauermann und Alan Ibrahimagic (beide Nachwuchs).
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