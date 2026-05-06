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BBL-Talent Kayil auf Wagners Spuren

BBL-Talent Kayil auf Wagners Spuren

Als fünfter Profi von Alba Berlin wird der 20-Jährige in der Basketball Bundesliga ausgezeichnet.
Ausgezeichnet: Jack Kayil
Ausgezeichnet: Jack Kayil
© picture-alliance/nordphoto GmbH/SID/Trienitz
SID
Als fünfter Profi von Alba Berlin wird der 20-Jährige in der Basketball Bundesliga ausgezeichnet.

Als fünfter Profi von Alba Berlin ist Jack Kayil in der Basketball Bundesliga (BBL) als Nachwuchsspieler der Saison ausgezeichnet worden. Der deutsche Nationalspieler, der sich für den diesjährigen NBA-Draft angemeldet hat, setzte sich bei der Wahl mit 93,8 Prozent der Stimmen klar vor Jared Grey (Veolia Towers Hamburg) durch.

Kayil verlässt Alba Richtung Gonzaga

Vor Point Guard Kayil hatten Malte Delow (2022/23), Welt- und Europameister Franz Wagner (2018/19), Ismet Akpinar (2016/17) sowie Nicolai Simon (2006/07) sich im Alba-Trikot den Preis verdient. Kayil wird Berlin im Sommer verlassen. Sollte der 20-Jährige nicht gedraftet werden, spielt er am US-College für Gonzaga. In der laufenden Saison erzielte Kayil bisher 12,3 Punkte im Schnitt.

Erfolge mit U-Nationalteams

Kayil gewann mit der deutschen U18-Nationalmannschaft EM-Bronze (2023) und EM-Gold (2024) sowie mit der U19-Auswahl WM-Silber (2025). 2024 gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Stimmberechtigt waren die Co-Trainer der 18 BBL-Klubs sowie die drei hauptamtlichen DBB-Bundestrainer Álex Mumbrú (Männer), Dirk Bauermann und Alan Ibrahimagic (beide Nachwuchs).

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