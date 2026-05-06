BBL-Talent Kayil auf Wagners Spuren

SID 06.05.2026 • 15:24 Uhr Als fünfter Profi von Alba Berlin wird der 20-Jährige in der Basketball Bundesliga ausgezeichnet.

Als fünfter Profi von Alba Berlin ist Jack Kayil in der Basketball Bundesliga (BBL) als Nachwuchsspieler der Saison ausgezeichnet worden. Der deutsche Nationalspieler, der sich für den diesjährigen NBA-Draft angemeldet hat, setzte sich bei der Wahl mit 93,8 Prozent der Stimmen klar vor Jared Grey (Veolia Towers Hamburg) durch.

Kayil verlässt Alba Richtung Gonzaga

Vor Point Guard Kayil hatten Malte Delow (2022/23), Welt- und Europameister Franz Wagner (2018/19), Ismet Akpinar (2016/17) sowie Nicolai Simon (2006/07) sich im Alba-Trikot den Preis verdient. Kayil wird Berlin im Sommer verlassen. Sollte der 20-Jährige nicht gedraftet werden, spielt er am US-College für Gonzaga. In der laufenden Saison erzielte Kayil bisher 12,3 Punkte im Schnitt.

Erfolge mit U-Nationalteams