Schröder gerät ins Schwärmen

Heiko Oldörp 22.05.2026 • 14:07 Uhr In den Conference Finals der NBA sind drei deutsche Basketball-Spieler vertreten. Dennis Schröder von den Cleveland Cavaliers ist von der Entwicklung erfreut.

Mit Dennis Schröder (Cleveland Cavaliers), Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) und Ariel Hukporti (New York Knicks) kämpfen noch drei deutsche Basketballspieler um den Einzug in die NBA-Finals und den Titel.

Nach dem zweiten Spiel der Conference-Finals-Serie zwischen den Cavs und den Knicks wurde Schröder in New York von SPORT1 darauf angesprochen: „Deutscher Basketball kommt nach vorne, geht nach vorne. Viele junge Spieler sind auf dem Radar, in die NBA zu kommen.“

Schröder: Deutscher Basketball wächst

Der Welt- und Europameister hob hervor, dass immer mehr deutsche Talente ins Blickfeld der NBA rücken. „Es sagt aus, dass der Basketball in Deutschland wächst“, betonte der 32-Jährige.

Schröder meinte, dass er den Sport ausüben würde, um junge Leute zum Basketball zu bringen. „Ich freue mich darüber, dass wir mit Hukporti einen Deutschen bei den Knicks haben, Isaiah hat zuletzt ein geiles Spiel gemacht. Es freut mich, wenn die Deutschen am Ballen sind“, unterstrich Schröder.

Gelingt den Cavs erneut die Aufholjagd

„Die haben gut gespielt und wir haben unsere Würfe nicht getroffen. Sie haben das gemacht, was sie machen sollten, zu Hause gewinnen. Jetzt geht es nach Cleveland und wir wollen das gleiche machen“, analysierte Schröder.