Steinbach, Anderson & Kayil: Deutsche NBA-Draft-Chance in Chicago

Hannes Steinbach, Christian Anderson und Jack Kayil sind von der Basketball-Profiliga NBA zur Draft Combine in Chicago eingeladen worden. Die deutschen Nachwuchshoffnungen gehören zu 73 Spielern, die vom 10. bis 17. Mai dabei sein werden.
Deutsche Top-Talente schielen auf NBA
Combine als Draft-Barometer
Die Einladung zur Combine gilt als starkes Indiz für eine Auswahl im Draft. Bei der Verteilung der Talente auf die Klubs, die in diesem Jahr am 23. und 24. Juni im Barclays Center in Brooklyn stattfindet, werden in zwei Runden insgesamt 60 Spieler ausgewählt.
Combine-Pflicht kostet Alba Berlin
Die Teilnahme an der Combine ist verpflichtend. Fliegt Kayil in die USA, fehlt er Bundesligist Alba Berlin im letzten Hauptrundenspiel gegen Science City Jena (10. Mai) und im ersten Playoff-Viertelfinale (17. Mai). Die Saison der College-Spieler Steinbach (Washington Huskies) und Anderson (Texas Tech) ist vorbei.
NBA kann Verpflichtung aussetzen
Allerdings kann die NBA die Verpflichtung aussetzen und Spieler auffordern, die Aktivitäten zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.
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