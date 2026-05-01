Steinbach, Anderson & Kayil: Deutsche NBA-Draft-Chance in Chicago

SID 01.05.2026 • 21:45 Uhr Das Trio hat gute Karten, bei der Talenteverteilung in Brooklyn ausgewählt zu werden.

Hannes Steinbach, Christian Anderson und Jack Kayil sind von der Basketball-Profiliga NBA zur Draft Combine in Chicago eingeladen worden. Die deutschen Nachwuchshoffnungen gehören zu 73 Spielern, die vom 10. bis 17. Mai dabei sein werden.

Combine als Draft-Barometer

Die Einladung zur Combine gilt als starkes Indiz für eine Auswahl im Draft. Bei der Verteilung der Talente auf die Klubs, die in diesem Jahr am 23. und 24. Juni im Barclays Center in Brooklyn stattfindet, werden in zwei Runden insgesamt 60 Spieler ausgewählt.

Combine-Pflicht kostet Alba Berlin

Die Teilnahme an der Combine ist verpflichtend. Fliegt Kayil in die USA, fehlt er Bundesligist Alba Berlin im letzten Hauptrundenspiel gegen Science City Jena (10. Mai) und im ersten Playoff-Viertelfinale (17. Mai). Die Saison der College-Spieler Steinbach (Washington Huskies) und Anderson (Texas Tech) ist vorbei.

NBA kann Verpflichtung aussetzen