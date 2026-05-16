Erste Heimpleite für Schröders Cavs – Spiel sieben in Detroit

SID 16.05.2026 • 05:51 Uhr Der deutsche Welt- und Europameister bleibt gegen die Pistons ohne Punkte.

Die Cleveland Cavaliers haben ihre erste Chance auf den Einzug in die Conference Finals der NBA vergeben. Die Mannschaft des deutschen Basketball-Weltmeisters Dennis Schröder kassierte beim 94:115 gegen die Detroit Pistons ihre erste Heimniederlage der laufenden Playoffs und damit den 3:3-Ausgleich in der Serie. Das entscheidende siebte Spiel findet am Sonntag (Ortszeit) in Detroit statt.

Schröder blieb in 15 Minuten Einsatzzeit ohne Punkte (2 Rebounds, 3 Assists). Auch James Harden (23 Punkte) und Donovan Mitchell (18) konnten die Niederlage nicht verhindern. Für Detroit, das beste Team der Hauptrunde im Osten, punkteten sechs Spieler zweistellig. Cade Cunningham (21 Punkte) und Jalen Duren (11 Rebounds) ragten heraus.

Bis zur Halbzeit hatte Cleveland die Partie ausgeglichen gestaltet, danach zogen die Pistons davon. „Es gab nie einen wirklich konstanten Spielfluss – weder in der Offensive noch in der Defensive. Das ist frustrierend“, sagte Harden. „Wir haben Schläge ins Gesicht kassiert, aber nie zurückgeschlagen“, ergänzte Mitchell.