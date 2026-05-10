ESPN: Coach Kerr verlängert bei den Warriors

SID 10.05.2026 • 07:46 Uhr Steve Kerr bleibt Cheftrainer der Golden State Warriors. Der viermalige Meistertrainer soll sich mit der NBA-Franchise auf einen neuen Zweijahresvertrag geeinigt haben.

Steve Kerr bleibt Cheftrainer der Golden State Warriors. Der 60-Jährige einigte sich mit der NBA-Franchise auf eine zweijährige Vertragsverlängerung, wie seine Berater ESPN am Samstag mitteilten. Kerrs bisheriger Kontrakt wäre am Ende der Saison ausgelaufen, seine Rückkehr für eine 13. Spielzeit bei den Warriors war nach dem frühen Ausscheiden seiner Mannschaft zuletzt offen gewesen.

Nach der Niederlage im Playin-Turnier gegen die Phoenix Suns hatte Kerr öffentlich über seine Zukunft nachgedacht. „Diese Jobs haben alle ein Ablaufdatum“, sagte der Coach nach einem emotionalen Moment mit den Stars Stephen Curry und Draymond Green auf dem Parkett. „Es gibt eine Phase, in der man Erfolg hat, und wenn diese Phase endet, ist es manchmal Zeit für neues Blut und neue Ideen.“

NBA: Zuletzt kursierten Spekulationen um möglichen Kerr-Abgang

Spekulationen über einen möglichen Abschied hatte zuletzt auch Green mit Äußerungen in seinem Podcast angeheizt. Laut ESPN, das sich auf Kerrs Agenten Dan Eveloff und Rick Smith sowie auf Ligakreise beruft, bleibt der Erfolgstrainer nun doch. Der neue Vertrag macht Kerr demnach weiterhin zum bestbezahlten Coach der NBA. In der vergangenen Saison soll er 17,5 Millionen US-Dollar verdient haben.