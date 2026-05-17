Back-to-Back-MVP! Shai Gilgeous-Alexander dominiert die NBA

SID 17.05.2026 • 17:02 Uhr Der Starspieler von Meister Oklahoma City Thunder wäre der 14. Profi, der die Trophäe mindestens zweimal nacheinander erhält.

Basketballstar Shai Gilgeous-Alexander ist offenbar wie im Vorjahr zum wertvollsten Spieler (MVP) der NBA gewählt worden. Das berichtet ESPN. Der Starspieler von Meister Oklahoma City Thunder wäre der fünfte aktive und 14. Profi insgesamt, der die Trophäe mindestens zweimal nacheinander erhält. „SGA“ setzte sich bei der Vergabe der Michael Jordan Trophy gegen Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) und Nikola Jokic (Denver Nuggets) durch.

Jokic führt exklusive Doppel-MVP-Liste

Jokic gehört neben Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors) und LeBron James (Los Angeles Lakers) zu den noch Aktiven, die die Auszeichnung zweimal in Folge bekamen. Die neun ehemaligen Stars in diesem Kreis sind Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain und Bill Russell.