Historische Auszeichnung! SGA erneut NBA-MVP

SID 18.05.2026 • 07:07 Uhr Der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander setzt sich bei der Vergabe der Michael Jordan Trophy vor Nikola Jokic (Denver Nuggets) und Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) durch.

Der kanadische Basketballstar Shai Gilgeous-Alexander ist erneut zum wertvollsten Spieler (MVP) der NBA gewählt worden. Der Ausnahmekünstler des Meisters Oklahoma City Thunder ist der fünfte aktive und 14. Profi insgesamt, der die Trophäe mindestens zweimal nacheinander erhält.

„SGA“ setzte sich bei der Vergabe der Michael Jordan Trophy gegen Nikola Jokic (Denver Nuggets) und Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) durch.

„Wer er ist, hat sich nie verändert“, sagte OKC-Trainer Mark Daigneault: „Ich denke, er hat an den Feinheiten seines Spiels, seiner Führungsstärke und seiner Perspektive gefeilt – genau wie jeder andere auch, der gerade erwachsen wird.“

SGA und Jokic reihen sich in MVP-Elite

SGA und Jokic gehören neben Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors) und LeBron James (Los Angeles Lakers) zu den noch aktiven Spielern, die die Auszeichnung zweimal in Folge bekamen.

Die neun ehemaligen Stars in diesem Kreis sind Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain und Bill Russell.