LeBron nimmt Mitspieler in Schutz

SPORT1 06.05.2026 • 16:58 Uhr Nach der klaren Pleite in Spiel eins gegen OKC stärkt LeBron James dem schwachen Austin Reaves den Rücken – und verweist auf Luka Dončić.

Die Los Angeles Lakers sind mit einer deutlichen Niederlage in die Western-Conference-Halbfinalserie gegen Oklahoma City gestartet. Beim 90:108 in Spiel eins blieb vor allem Austin Reaves weit hinter den Erwartungen zurück und erhielt Kritik von den Fans. LeBron James sprang seinem Mitspieler sofort zur Seite.

Reaves findet keinen Rhythmus

Reaves, der in der Regular Season im Schnitt 23,3 Punkte aufgelegt hatte, kam in Oklahoma City nur auf acht Zähler bei 3/16 aus dem Feld. Auch von der Dreierlinie (0/5) lief nichts zusammen. Es war erst sein drittes Spiel nach einer einmonatigen Verletzungspause.

„Er war einen Monat raus. Wir wissen, dass er Würfe treffen und Plays machen wird“, sagte James nach der Partie. „Das ist hart, wenn du zum Ende der Saison so lange fehlst. Allein seine Präsenz hilft uns – egal was die Zahlen sagen.“

LeBron verweist auf Doncic-Faktor

Der 41-Jährige stemmte sich mit 27 Punkten gegen die Niederlage, bekam offensiv aber zu wenig Unterstützung. Vor allem das Fehlen von Luka Dončić wiegt schwer. Der Superstar verpasst weiterhin Spiele wegen einer Oberschenkelverletzung. „Woher kommen die offensiven Probleme? Wir haben einen Typen, der im Schnitt 37 pro Spiel gemacht hat. Da liegt das Problem“, stellte James klar.