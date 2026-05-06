Die Los Angeles Lakers sind mit einer deutlichen Niederlage in die Western-Conference-Halbfinalserie gegen Oklahoma City gestartet. Beim 90:108 in Spiel eins blieb vor allem Austin Reaves weit hinter den Erwartungen zurück und erhielt Kritik von den Fans. LeBron James sprang seinem Mitspieler sofort zur Seite.
LeBron nimmt Mitspieler in Schutz
Reaves findet keinen Rhythmus
Reaves, der in der Regular Season im Schnitt 23,3 Punkte aufgelegt hatte, kam in Oklahoma City nur auf acht Zähler bei 3/16 aus dem Feld. Auch von der Dreierlinie (0/5) lief nichts zusammen. Es war erst sein drittes Spiel nach einer einmonatigen Verletzungspause.
„Er war einen Monat raus. Wir wissen, dass er Würfe treffen und Plays machen wird“, sagte James nach der Partie. „Das ist hart, wenn du zum Ende der Saison so lange fehlst. Allein seine Präsenz hilft uns – egal was die Zahlen sagen.“
LeBron verweist auf Doncic-Faktor
Der 41-Jährige stemmte sich mit 27 Punkten gegen die Niederlage, bekam offensiv aber zu wenig Unterstützung. Vor allem das Fehlen von Luka Dončić wiegt schwer. Der Superstar verpasst weiterhin Spiele wegen einer Oberschenkelverletzung. „Woher kommen die offensiven Probleme? Wir haben einen Typen, der im Schnitt 37 pro Spiel gemacht hat. Da liegt das Problem“, stellte James klar.
Ohne Dončić fehlt den Lakers ihr primärer Scorer und Playmaker – ausgerechnet gegen eines der defensivstärksten Teams der Liga. Chet Holmgren führte die Thunder mit 24 Punkten und zwölf Rebounds an. Spiel zwei steigt am Donnerstag erneut in Oklahoma City.
Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail