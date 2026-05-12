NBA: Mitchell-Rekord! Cavs gelingt Ausgleich

SID 12.05.2026 • 06:01 Uhr Dank einer bärenstarken Leistung von Donovan Mitchell können die Cleveland Cavaliers in den NBA-Playoffs ausgleichen.

Mit einer Gala hat NBA-Star Donovan Mitchell die Cleveland Cavaliers getragen und in den Playoffs zum Ausgleich gegen die Detroit Pistons geführt. Beim 112:103-Sieg vor Heimpublikum gelang dem 29-Jährigen in der zweiten Hälfte mit 39 Punkten ein Rekord, in der Best-of-seven-Viertelfinalserie steht es nun 2:2. Für Spiel fünf am Mittwoch (Ortszeit) reist das Team um Dennis Schröder nach Detroit.

Mitchell egalisierte die Bestmarke von Eric Floyd (Golden State Warriors) aus dem Jahr 1987 für die meisten Zähler in einer Halbzeit eines Playoff-Spiels. Insgesamt verbuchte „Spida“ in der Rocket Arena 43 Punkte. Welt- und Europameister Schröder kam von der Bank und sammelte sieben Zähler, James Harden steuerte 24 bei.

Mitchell glänzt mit Top-Leistung

„Ich wollte in der Offensive den Ton angeben, aber das ist mir in der ersten Hälfte nicht gelungen“, so Mitchell: „In der Pause bin ich zu meinen Jungs gegangen und habe gesagt: ‚Das geht auf meine Kappe‘.“ Er habe danach versucht, „ein Ausrufezeichen“ zu setzen. Es gelang.