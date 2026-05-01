NBA-Kracher: Bucks holen Taylor Jenkins – Zukunft mit Giannis?

SID 01.05.2026 • 06:20 Uhr Der 41-Jährige ersetzt beim Meister von 1971 und 2021 den zurückgetretenen Doc Rivers.

Die Milwaukee Bucks haben Taylor Jenkins als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 41 Jahre alte US-Amerikaner tritt bei dem Klub aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die Nachfolge von Doc Rivers an. Der Headcoach war Anfang des Monats nach drei Spielzeiten zurückgetreten, nachdem die Bucks erstmals seit 2016 die Playoffs verpasst hatten.

Jenkins’ Weg: Von Bucks zu Grizzlies

Jenkins war bereits in der Saison 2018/19 als Assistenztrainer in Milwaukee tätig, damals im Trainerstab von Mike Budenholzer. Zuletzt arbeitete er sechs Jahre lang als Headcoach der Memphis Grizzlies.

Bucks-Besitzer loben Taylors Siegerkultur

„Taylors Aufmerksamkeit fürs Detail, seine Härte und seine Kommunikationsfähigkeit machen deutlich, dass er weiß, wie man eine Siegerkultur aufbaut“, erklärten die Bucks-Besitzer Wes Edens, Jimmy und Dee Haslam sowie Jamie Dinan in einer gemeinsamen Stellungnahme: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam auf unser Ziel eines nachhaltigen Erfolgs und von Meisterschaften hinzuarbeiten.“

Jenkins soll Giannis halten

Rivers war mit Milwaukee zweimal in der ersten Runde der Playoffs gescheitert, ehe das Team in dieser Spielzeit die Endrunde komplett verpasste. Die Bucks hatten 2021 noch die Meisterschaft gewonnen, angeführt von dem zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo. Die Verpflichtung von Jenkins erfolgt auch vor dem Hintergrund, den griechisch-nigerianischen Superstar langfristig an den Klub zu binden.

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