Dämpfer für Schröder! Cavs verspielen Mega-Vorsprung

SPORT1 20.05.2026 • 06:01 Uhr Bei den New York Knicks verspielen die Cleveland Cavaliers im Schlussviertel eine 22-Punkte-Führung - und verlieren in der Verlängerung.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers zum Start in die Conference Finals der NBA einen Dämpfer kassiert.

Bei den New York Knicks kassierte das Team des deutschen Spielmachers im ersten Halbfinalspiel in der Nacht zum Mittwoch trotz hoher Führung eine 104:115-Niederlage nach Verlängerung.

Schröder kam in 18 Minuten von der Bank auf drei Punkte und fünf Assists. In der Best-of-Seven-Serie liegen die Cavs folglich mit 0:1 zurück. Spiel zwei steigt am Freitag (2.00 Uhr) erneut in New York.

Cavs verspielen 22 Punkte in unter acht Minuten

Im ersten Duell im Madison Square Garden verspielte Cleveland im Schlussviertel noch einen 22-Punkte-Vorsprung; 7:52 Minuten vor Ende hatte es 93:71 gestanden. Laut einem Analyseprogramm von ESPN hatte das Team um Schröder zu diesem Zeitpunkt bereits eine Siegeschance von 99,9 Prozent.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Doch die Knicks schafften mit einem 18:1-Lauf tatsächlich noch das unmöglich Geglaubte und kamen wieder heran. Ihr Starspieler Jalen Brunson glich 19 Sekunden vor dem Ende zum 101:101 aus. In der Overtime zog New York dann mit einem 9:0-Run davon, das erste NBA-Finale seit 1999 ist nur noch drei Siege entfernt.

„Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, sagte Clevelands Donovan Mitchell: „Wir lagen mit 22 Punkten vorn, und wer weiß, wie viel Zeit noch zu spielen war? Acht Minuten? Da muss man das Spiel gewinnen. Das haben wir nicht getan.“

Knicks-Star kann Comeback selbst kaum glauben

Brunson hatte derweil „keine Antwort“ auf die Frage, wie den Knicks dieses Comeback möglich war: „Wir haben ein paar Stopps hingelegt. Wir haben weiter gekämpft, weiter daran geglaubt und uns einfach weiter herangearbeitet.“

Der Knicks-Star war mit 38 Punkten der überragende Mann der Partie, für die Cavs legte Mitchell 29 Zähler auf. New Yorks deutscher Center Ariel Hukporti kam nicht zum Einsatz.

Schröder spielt derweil um seine erste Teilnahme an den NBA Finals. 2016/2017 mit den Atlanta Hawks und 2022/2023 mit den Los Angeles Lakers war für ihn jeweils im Halbfinale Schluss gewesen.