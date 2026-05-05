NBA: Knicks mit Playoff-Gala

SID 05.05.2026 • 05:57 Uhr In den NBA-Playoffs legen die New York Knicks in der Serie gegen die Philadelphia 76ers stark vor.

Angeführt von ihrem Superstar Jalen Brunson haben die New York Knicks im Viertelfinale der NBA-Playoffs vorgelegt. Im ersten Duell mit den Philadelphia 76ers gewann New York deutlich mit 137:98, Brunson steuerte 35 Punkte bei. Der deutsche Knicks-Profi Ariel Hukporti kam auf fünf Punkte und starke neun Rebounds.

OG Anunoby mit 18 Punkten sowie Karl-Anthony Towns und Mikal Bridges mit jeweils 17 waren von der 76ers-Defensive ebenfalls kaum zu stoppen.

Knicks in starker Form

Philadelphia hatte in der Vorrunde Rekordmeister Boston Celtics ausgeschaltet. Doch im Madison Square Garden lief wenig zusammen, die Offensive mit den Stars Tyrese Maxey, Joel Embiid und Paul George fand kein Mittel. George war mit 17 Punkten noch der erfolgreichste Werfer.