Angeführt von Superstar Shai Gilgeous-Alexander hat sich Titelverteidiger Oklahoma City Thunder in der Halbfinalserie der NBA-Playoffs einen Matchball erspielt. Die Mannschaft um den wertvollsten Spieler (MVP) der Liga setzte sich gegen die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama mit 127:114 durch. In der Best-of-seven-Serie führt OKC nun mit 3:2.
OKC erspielt sich Playoff-Matchball
Gilgeous-Alexander glänzte dabei im fünften Duell mit 32 Punkten, der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein erzielte ein Double-Double und steuerte zwölf Zähler sowie 15 Rebounds bei.
Matchball für OKC
Auf der anderen Seite konnte der französische Starspieler Wembanyama, der auf 20 Punkte kam, die Niederlage seiner Spurs nicht verhindern. Der 22-Jährige zeigte sich bei den Freiwürfen zwar zuverlässig, traf aber nur vier seiner 15 Versuche aus dem Feld.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2.30 Uhr MESZ) hat Oklahoma nun die Chance, sich für die Finalserie zu qualifizieren. Dort warten die New York Knicks, die zuvor für das Aus der Cleveland Cavaliers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder gesorgt hatten.
Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail