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OKC erspielt sich Playoff-Matchball

OKC erspielt sich Playoff-Matchball

In den NBA-Playoffs erspielt sich Titelverteidiger OKC gegen die San Antonio Spurs einen Matchball.
Gilgeous-Alexander (l.) liegt mit OKC in Führung
Gilgeous-Alexander (l.) liegt mit OKC in Führung
© AFP/GETTY IMAGES/SID/CHRISTIAN PETERSEN
SID
In den NBA-Playoffs erspielt sich Titelverteidiger OKC gegen die San Antonio Spurs einen Matchball.

Angeführt von Superstar Shai Gilgeous-Alexander hat sich Titelverteidiger Oklahoma City Thunder in der Halbfinalserie der NBA-Playoffs einen Matchball erspielt. Die Mannschaft um den wertvollsten Spieler (MVP) der Liga setzte sich gegen die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama mit 127:114 durch. In der Best-of-seven-Serie führt OKC nun mit 3:2.

Gilgeous-Alexander glänzte dabei im fünften Duell mit 32 Punkten, der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein erzielte ein Double-Double und steuerte zwölf Zähler sowie 15 Rebounds bei.

Matchball für OKC

Auf der anderen Seite konnte der französische Starspieler Wembanyama, der auf 20 Punkte kam, die Niederlage seiner Spurs nicht verhindern. Der 22-Jährige zeigte sich bei den Freiwürfen zwar zuverlässig, traf aber nur vier seiner 15 Versuche aus dem Feld.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2.30 Uhr MESZ) hat Oklahoma nun die Chance, sich für die Finalserie zu qualifizieren. Dort warten die New York Knicks, die zuvor für das Aus der Cleveland Cavaliers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder gesorgt hatten.

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