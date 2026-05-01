Historische Abreibung in den NBA-Playoffs

SPORT1 01.05.2026 • 05:44 Uhr Die New York Knicks ziehen in den NBA-Playoffs in die nächste Runde ein. In Spiel sechs gegen Atlanta gelingt ein Rekordsieg.

Der deutsche Basketball-Profi Ariel Hukporti hat mit den New York Knicks per Rekordsieg das Viertelfinale der NBA-Playoffs erreicht. In Spiel sechs der Achtelfinalserie gelang mit dem 140:89 bei den Atlanta Hawks der entscheidende vierte Sieg zum 4:2 in der Best-of-Seven-Serie – es war der höchste Playoff-Erfolg in der Franchise-Geschichte.

In der nächsten Runde kommt es zum Duell mit Rekordmeister Boston Celtics oder den Philadelphia 76ers, die nach dem 106:93-Heimsieg den 3:3-Ausgleich schafften.

Die Hawks führten dabei 11:9, eh ein Run passierte, den es so noch nie gegeben hatte. Die Knicks gewannen das restliche Viertel mit 36:4 und führten zwischenzeitlich mit 72:22. Die kurz darauf folgende Halbzeitführung mit 47 Punkten war ein Playoff-Rekord.

Ergänzungsspieler Hukporti kam in 12:13 Minuten auf dem Parkett auf drei Punkte und vier Rebounds. Topscorer war OG Anunoby mit 29 Zählern. In Atlanta konnten es sich die Knicks leisten, im Schlussabschnitt angesichts einer 61-Punkte-Führung ihre Stars zu schonen.

Handgemenge bringt Doppel-Rauswurf

Hawks-Spieler Dyson Daniels und New Yorks Mitchell Robinson flogen nach einem wilden Handgemenge 4:39 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit des Feldes raus.

Spielerkollegen und Trainer hielten die Streithähne zurück und verhinderten Schlimmeres, als sich die Auseinandersetzung in Richtung der Zuschauer am Spielfeldrand ausbreitete.

In Philadelphia trumpfte Tyrese Maxey mit 30 Punkten auf. Das entscheidende siebte Spiel in der Serie gegen Boston findet am Samstag (22.00 Uhr) statt.