Knicks-Rekordsieg! 140:89 bei Hawks – Hukporti im Viertelfinale

SID 01.05.2026 • 05:44 Uhr New York gelingt in Spiel sechs gegen Atlanta ein Rekordsieg.

Der deutsche Basketball-Profi Ariel Hukporti hat mit den New York Knicks per Rekordsieg das Viertelfinale der NBA-Playoffs erreicht. In Spiel sechs der Achtelfinalserie gelang mit dem 140:89 bei den Atlanta Hawks der entscheidende vierte Sieg zum 4:2 in der Best-of-Seven-Serie – es war der höchste Playoff-Erfolg in der Franchise-Geschichte. In der nächsten Runde kommt es zum Duell mit Rekordmeister Boston Celtics oder den Philadelphia 76ers, die nach dem 106:93-Heimsieg den 3:3-Ausgleich schafften.

Knicks stellen Playoff-Rekord auf

In Atlanta konnten es sich die Knicks leisten, im Schlussabschnitt angesichts einer 61-Punkte-Führung ihre Stars zu schonen. Die Halbzeitführung mit 47 Punkten war ein Playoff-Rekord. Ergänzungsspieler Hukporti kam in 12:13 Minuten auf dem Parkett auf drei Punkte und vier Rebounds. Topscorer war Ogugua Anunoby mit 29 Zählern.

Handgemenge bringt Doppel-Platzverweis

Hawks-Spieler Dyson Daniels und New Yorks Mitchell Robinson wurden nach einem Handgemenge 4:39 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit des Feldes verwiesen. Spielerkollegen und Trainer hielten die Streithähne zurück und verhinderten Schlimmeres, als sich die Auseinandersetzung in Richtung der Zuschauer am Spielfeldrand ausbreitete.

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