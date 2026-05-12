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NBA-Profi verstirbt mit 29 Jahren

NBA-Profi verstirbt mit 29 Jahren

NBA-Profi Brandon Clarke von den Memphis Grizzlies ist mit nur 29 Jahren verstorben.
Brandon Clarke wurde nur 29 Jahre alt
Brandon Clarke wurde nur 29 Jahre alt
© IMAGO/Icon Sportswire
SPORT1
NBA-Profi Brandon Clarke von den Memphis Grizzlies ist mit nur 29 Jahren verstorben.

Traurige Nachrichten aus der NBA. Basketball-Profi Brandon Clarke von den Memphis Grizzlies ist überraschend im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Das gaben die Franchise und seine Agentur Priority Sports am Dienstag bekannt. Eine Todesursache ist bislang nicht bekannt.

„Wir sind zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust von Brandon Clarke. Brandon war ein großartiger Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf die Organisation und die Region Memphis nicht vergessen wird“, heißt es in einem offiziellen Statement der Grizzlies: „Wir sprechen in dieser schwierigen Zeit unser tiefstes Beileid für seine Familie und die Hinterbliebenen aus.“

Priority Sports erklärte in einem weiteren Statement, dass es „einfach unmöglich ist, in Worte zu fassen, wie sehr er vermisst wird.“

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Clarke hielt den Grizzlies die Treue

Auch die NBA reagierte mit einem emotionalen Statement. Darin heißt es: „Als eines der dienstältesten Mitglieder der Grizzlies war Brandon ein beliebter Teamkollege und Anführer, der mit enormer Leidenschaft und Kampfgeist spielte.“

Clarke war 2019 an 21. Stelle von den Oklahoma City Thunder gedrafted worden und wurde zwei Wochen später nach Memphis getradet. Dort verbrachte er seither jede Saison mit dem Team. In 309 NBA-Spielen erzielte der Forward durchschnittlich 10,2 Punkte, 5,5 Rebounds und 1,3 Assists.

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