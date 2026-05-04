Cavs siegen im Game 7: Schröder weiter – Orlando ohne Wagner raus

SID 04.05.2026 • 05:39 Uhr Schröder gewinnt mit Cleveland Spiel sieben, für Franz und Moritz Wagner ist die Saison dagegen beendet.

Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers die Nerven behalten und die zweite Runde der NBA-Playoffs erreicht. Die Cavs gewannen das alles entscheidende siebte Spiel gegen die Toronto Raptors 114:102. Für Orlando Magic war ohne den verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner dagegen Endstation.

Schröder schwach, Cavs-Duo führt

Schröder spielte erneut keine große Rolle und kam in gut 13 Minuten nur auf zwei Punkte, der 32-Jährige traf nur einen seiner sieben Würfe aus dem Feld. Jarrett Allen und Donovan Mitchell waren mit jeweils 22 Punkten die besten Werfer bei Cleveland.

Heimvorteil entscheidet Serie

Zur Pause stand es noch 49:49, dann machte sich der Heimvorteil bemerkbar: In allen sieben Spielen der Serie setzte sich das gastgebende Team durch. Nächster Gegner sind die Detroit Pistons, die gegen Orlando Magic ebenfalls sieben Spiele benötigten.

Wagner fehlt, Orlando verliert Serie

Beim bitteren Orlando-Aus musste Wagner erneut passen, am Ende hieß es 94:116 aus Sicht der Franchise aus Florida. Nach der Verletzung des Deutschen verlor Orlando damit alle drei Partien, nach einer 3:1-Führung ging die Best-of-seven-Serie noch mit 3:4 verloren.

Banchero glänzt, Magic brechen ein

Orlando brach wie schon in Spiel sechs, als das Team von Trainer Jamahl Mosley eine 24-Punkte-Führung und das Weiterkommen noch aus der Hand gab, nach einem guten Start ein. Im dritten Viertel zog Detroit davon, die Magic kamen nicht mehr zurück. Auch der starke Alleinunterhalter Paolo Banchero (38 Punkte) konnte das Aus nicht verhindern.

Cunningham glänzt für Top-Pistons

Bei den Pistons, bestes Team der Hauptrunde der Eastern Conference, überzeugten vor allem Cade Cunningham (32) und Tobias Harris (30). Bei Orlando kam Moritz Wagner, der erstmals seit Spiel zwei der Serie wieder eingesetzt wurde, auf fünf Zähler, Tristan da Silva blieb ohne Punkte.

Wagners Ausfall pusht Cunningham