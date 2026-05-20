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NBA: Wembanyama mit San Antonio erneut in Paris

Wembanyama mit Spurs erneut in Paris

Am 14. Januar 2027 treffen die Spurs auf die New Orleans Pelicans.
Im ersten Spiel der Western Conference Finals sorgt Victor Wembanyama für Aufsehen mit einer historischen Leistung. Die San Antonio Spurs gehen mit 1-0 gegen die Oklahoma City Thunder in Führung.
SID
Am 14. Januar 2027 treffen die Spurs auf die New Orleans Pelicans.

Frankreichs Basketballstar Victor Wembanyama kehrt mit dem NBA-Team San Antonio Spurs erneut in seine Heimat zurück und tritt wie im Vorjahr in Paris an.

Am 14. Januar 2027 kommt es im Rahmen der NBA Europe Games zum Duell der Texaner mit den New Orleans Pelicans. Drei Tage später treten die Teams in Manchester noch einmal gegeneinander an.

Wembanyama, in Le Chesnay vor den Toren der Hauptstadt geboren, hatte im Januar 2025 mit den Spurs zwei NBA-Spiele gegen die Indiana Pacers in Paris absolviert. Es gab einen hohen Sieg und eine hohe Niederlage.

NBA: Bereits sechstes Hauptrundenspiel in Paris

Das Aufeinandertreffen zwischen Spurs und Pelicans ist das sechste NBA-Hauptrundenspiel in der französischen Metropole. Zur Premiere war es 2020 (Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets) gekommen. San Antonio, das derzeit im Playoff-Halbfinale Meister Oklahoma City Thunder herausfordert, absolviert seine Spiele Nummer zehn und elf in Europa.

„Die Austragung von Spielen in Paris und Manchester spiegelt die starke Dynamik wider, die wir derzeit für den Basketballsport und die NBA in Frankreich, Großbritannien und ganz Europa beobachten“, sagte George Aivazoglou, NBA Managing Director für Europa und den Nahen Osten.

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