Nach Playoff-Aus: NBA-Team zieht personelle Konsequenzen

SPORT1 13.05.2026 • 10:09 Uhr Nach dem enttäuschenden Sweep gegen die New York Knicks gibt es bei den Philadelphia 76ers personelle Konsequenzen.

Die Philadelphia 76ers gehen nach dem bitteren Playoff-Aus in der NBA einen radikalen Schritt: Der Präsident der Basketball-Abteilung, Daryl Morey, ist nicht mehr im Amt – das bestätigte die Franchise offiziell.

Nick Nurse soll hingegen Head Coach bleiben. Bis ein neuer starker Mann gefunden ist, übernimmt Bob Myers die Aufsicht über die Basketball-Abteilung und leitet die Suche nach Moreys Nachfolger.

Trainer Nurse bleibt

Myers ist als President of Sports bei Harris Blitzer Sports & Entertainment die zentrale Sport-Person im Imperium der Sixers-Eigentümer. Der frühere Lead Executive der Golden State Warriors soll nun die Weichen stellen – ohne dass in Philadelphia sofort auch auf der Bank ein Neustart erfolgt.

Der Schritt kommt nur zwei Tage nach dem Ende der Saison: Die Sixers wurden in der zweiten Runde von den New York Knicks gesweept. Zuvor hatte Philadelphia in Runde eins gegen die Boston Celtics Geschichte geschrieben und erstmals in der Franchisehistorie ein 1:3 in einer Serie noch gedreht.

Morey sorgte für große Namen

Morey war im November 2020 als President of Basketball Operations gestartet und erhielt im Dezember 2023 eine Vertragsverlängerung bis einschließlich 2027/28. Seine Bilanz in Philadelphia: 270:212 und fünf Playoff-Teilnahmen – die Eastern Conference Finals blieben dennoch erneut außer Reichweite.

Sportlich prägte Morey die Sixers mit großen Moves. Im Februar 2022 holte er James Harden, der im Oktober 2023 zu den Los Angeles Clippers getradet wurde, nachdem Harden öffentlich erklärt hatte, Morey sei ein „Lügner“.