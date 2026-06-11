Historisches Comeback! Knicks vor Titelgewinn

SID 11.06.2026 • 05:48 Uhr Das Team aus New York liegt mit 29 Punkten zurück - und legt eine Aufholjagd für die Geschichtsbücher hin.

Historisches Comeback und drei Matchbälle! Die New York Knicks haben in einem verrückten vierten Spiel der NBA Finals den dritten Sieg eingefahren und stehen kurz vor dem Titelgewinn.

Im ikonischen Madison Square Garden legten die Knicks das größte Comeback der Finalgeschichte hin, holten einen 29-Punkte-Rückstand auf und gewannen gegen die San Antonio Spurs um Superstar Victor Wembanyama mit 107:106. Durch das 3:1 in der Best-of-seven-Serie fehlt nur ein Sieg zum ersten Titelgewinn seit 1973.

Knicks gelingt historisches Halbzeit-Comeback

Schon nach zwei Vierteln lagen die Knicks dabei mit 27 Zählern zurück – das dritthöchste Halbzeit-Defizit der Finalgeschichte. Doch die starken Jalen Brunson (36 Punkte) und OG Anunoby (33) führten New York vor einer tobenden Kulisse zurück ins Spiel, Anunoby traf 1,2 Sekunden vor Ende per Tip-in zum Sieg. Am Samstag (2.30 Uhr) steht in San Antonio das erste Matchball-Spiel an.

Im Big Apple trat die Mannschaft von Fixpunkt Wembanyama zunächst an beiden Enden des Spielfelds stark auf, traf schon im ersten Drittel die Dreier stabil und zog historisch davon. Beim Halbzeitstand von 76:49 schien die Partie bereits entschieden zu sein. Auch der einzige deutsche Spieler griff früh erstmals ein.

Wemby vergibt wichtige Freiwürfe

Knicks-Center Ariel Hukporti, der als insgesamt erst sechster Deutscher im Endspiel um die Larry O’Brien Trophy spielt, sammelte die ersten Final-Minuten seiner Karriere. In 3:27 Minuten blieb der Big Man aus Stralsund, der nach Dirk Nowitzki (2011) und Isaiah Hartenstein (2025) zum dritten deutschen NBA-Champion werden könnte, aber ohne Zähler.