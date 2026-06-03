NBA Finals: Knicks-Center Hukporti jagt als 6. Deutscher den Ring

SID 03.06.2026 • 06:00 Uhr Der Center aus Stralsund kann sich in der Basketball-Profiliga wie Dirk Nowitzki und Isaiah Hartenstein die Krone aufsetzen.

Als sechster Deutscher greift Basketballprofi Ariel Hukporti in der NBA nach dem Meistertitel. Der Center der New York Knicks trifft ab der Nacht zu Donnerstag (2.30 Uhr MEZ) im Finale der Playoffs mit seinem Team auf die San Antonio Spurs und wandelt dabei auf den Spuren großer Namen, seine Vorgänger sind unter anderem Detlef Schrempf und Dirk Nowitzki.

Schrempf, heute 63 Jahre alt, schaffte es als erster deutscher Spieler in die Finals. 1996 war das, der gebürtige Leverkusener unterlag mit den Seattle SuperSonics den Chicago Bulls um NBA-Ikone Michael Jordan (2:4). Es dauerte zehn Jahre, ehe Nowitzki es Schrempf nachmachte, doch auch der Würzburger scheiterte im ersten Anlauf. Ebenfalls 2:4 hieß es aus Sicht der Dallas Mavericks gegen Miami Heat. 2011 dann der Meilenstein: Nowitzki gewinnt mit Dallas gegen Miami 4:2 und schreibt als erster deutscher NBA-Champion Geschichte.

Danach dauerte es lange, ehe Nummer drei dran war. Daniel Theis stand 2022 mit den Boston Celtics in der Best-of-seven-Finalserie, zog im Rennen um die Larry O’Brien Trophy gegen die Golden State Warriors aber den Kürzeren – natürlich mit 2:4. Maximilian Kleber verlor zwei Jahre später mit Dallas 1:4 gegen Boston, in der darauffolgenden Saison holte Isaiah Hartenstein mit Oklahoma City Thunder (4:3 gegen die Indiana Pacers) als zweiter Deutscher den Titel.

NBA: Hukporti winkt Mini-Finalsrolle

Abgesehen von 2023 stand seit 2022 immer ein deutscher Profi in den Finals, nun bekommt Hukporti seine Chance. Der 24-Jährige aus Stralsund wird aber wohl nur eine kleine Rolle spielen.

In der Hauptrunde und in den Playoffs spielte der Big Man durchschnittlich gut neun Minuten, könnte allerdings nun mehr Einsatzzeit bekommen, da sich Backup-Center Mitchell Robinson eine Fraktur an der rechten Hand zugezogen hat. Robinson ist eigentlich die erste Wahl, wenn es darum geht, Karl-Anthony Towns Pausen zu geben. – Deutsche Profis in den NBA-Finals:

Schrempf, Nowitzki: Bittere Finals-Pleiten

1996 – Detlef Schrempf (Seattle SuperSonics) – 2:4 gegen Chicago Bulls

2006 – Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) – 2:4 gegen Miami Heat

Nowitzki siegt, Theis scheitert

2011 – DIRK NOWITZKI (Dallas Mavericks) – 4:2 gegen Miami Heat

2022 – Daniel Theis (Boston Celtics) – 2:4 gegen Golden State Warriors

Kleber scheitert, Hartenstein jubelt

2024 – Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) – 1:4 gegen Boston Celtics

2025 – ISAIAH HARTENSTEIN (Oklahoma City Thunder) – 4:3 gegen Indiana Pacers