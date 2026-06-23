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Mega-Trade in der NBA

Mega-Trade in der NBA

Mega-Trade in der NBA: Superstar Giannis Antetokounmpo findet ein neues Team.
Giannis Antetokounmpo (r.) verlässt die Milwaukee Bucks
Giannis Antetokounmpo (r.) verlässt die Milwaukee Bucks
© IMAGO/SOPA Images
SID
Mega-Trade in der NBA: Superstar Giannis Antetokounmpo findet ein neues Team.

Blockbuster-Trade in der NBA: Der zweimalige Liga-MVP Giannis Antetokounmpo wechselt laut ESPN von den Milwaukee Bucks zu Miami Heat. Demnach ist der 31 Jahre alte Grieche Teil eines großen Tauschgeschäfts.

Neben Antetokounmpo wechselt auch Bobby Portis nach Miami, dafür erhalten die Bucks drei Erstrundenpicks, einen Zweitrundenpick, Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. und Kasparas Jakucionis.

Antetokounmpo äußerte Wechselwunsch

Antetokounmpo wurde 2013 von Milwaukee gedraftet und führte die Franchise 2021 zum ersten Titel seit 50 Jahren. 2019 und 2020 wurde er zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt.

Miami, die seit 2013 auf einen Meistertitel warten, ist der zweite Klub des 2,11 m großen Ausnahmekönners. Auch die Boston Celtics sollen sich um eine Verpflichtung des Griechen bemüht haben.

Die Bucks hatten in der abgelaufenen Saison die Playoffs verpasst, Antetokounmpo soll bei der Franchise immer wieder seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. In der vergangenen Saison hatte der 31-Jährige mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen.

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