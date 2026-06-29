Moritz Wagner vor Magic-Abschied: Free Agency-Poker ab Mittwoch

SID 29.06.2026 • 15:02 Uhr Der Vertrag des 29-Jährigen läuft bei Orlando Magic aus.

Basketball-Weltmeister Moritz Wagner könnte die Orlando Magic nach fünf Jahren verlassen – und damit auch die gemeinsame Zeit mit seinem Bruder Franz (24) beenden. „Ich gehe mit offenem Herzen in die nächsten Wochen und schaue, wo ich lande“, sagte der 29-Jährige Center, dessen Vertrag bei der Franchise aus Florida ausläuft, bei Sport1.

Gelassenheit bei Vertragsfragen

„Natürlich macht man sich Gedanken, aber am Ende kann man viele Dinge nicht kontrollieren. Deshalb versuche ich einfach, meinen Sommer zu genießen“, sagte der Nationalspieler: „Ich definiere mich inzwischen nicht mehr so sehr über Geld oder Verträge – da bin ich deutlich entspannter geworden. Was kommt, das kommt.“

Die gemeinsame Zeit mit seinem Bruder habe zwar lange höchste Priorität gehabt, „aber ich spüre nicht mehr dieses Gefühl, wegen der Geschichte mit meinem Bruder unbedingt dorthin zurückzumüssen“, so Wagner.

Free Agency rückt näher

Ab Mittwoch (0.00 Uhr MESZ) dürfen NBA-Teams mit vertraglosen Spielern, den Free Agents, verhandeln. „Dann können innerhalb von Minuten Entscheidungen fallen“, sagte der Berliner.