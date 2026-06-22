NBA: Dallas Mavericks finden neuen Trainer

SPORT1 22.06.2026 • 17:41 Uhr Die Dallas Mavericks haben sich wohl mit einem neuen Trainer geeinigt.

Die Dallas Mavericks setzen nach dem Aus von Trainer Jason Kidd wohl auf College-Shootingstar Dusty May. Nach Informationen von ESPN steht die Verpflichtung des 49-Jährigen kurz vor dem Abschluss – für May ist es der erste Job in der NBA.

May arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten als College-Coach und übernahm 2018 erstmals ein Programm als Head Coach bei Florida Atlantic.

Den nationalen Durchbruch schaffte er 2023 mit dem Cinderella-Run der Owls bis ins Final Four, ehe er 2024 zu Michigan wechselte und dort in seiner zweiten Saison den Titel holte. In Ann Arbor kam May in zwei Jahren auf eine 64:13-Bilanz.

Kidd-Ära endet trotz Millionen-Vertrag

Kidd war vor der Saison 2021/22 gekommen und hatte Dallas direkt in die Western Conference Finals geführt – erstmals seit 2011. Nach dem Einbruch 2022/23 und dem verpassten Playoff-Einzug folgte zwar noch der Finals-Run, doch nach dem Doncic-Trade zu den Lakers in der Saison 2024/25 rutschten die Mavs erneut ab und trennten sich im Mai 2026 von Kidd.

Es sei „der richtige Moment für eine neue Richtung“, erklärte Präsident Masai Ujiri – obwohl Kidd noch vier Jahre Vertrag mit mehr als 40 Millionen Dollar Restgehalt hatte.

Dallas baut um Flagg

May übernimmt einen Kader, der trotz der Fehlstarts nicht komplett bei null beginnt: Rookie of the Year Cooper Flagg soll das neue Gesicht der Franchise sein, dazu kommt mit Kyrie Irving ein erfahrener Point Guard.