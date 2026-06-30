NBA Europe 2027: Berlin & München Top-Kandidaten!

Berlin und München gehören in den Europa-Plänen der NBA zu den zwölf aussichtsreichsten Kandidaten für einen Fixstandort. Das teilte der stellvertretende Commissioner Mark Tatum am Dienstag in einem Brief an die französische Nachrichtenagentur AFP und andere größere Medien mit.
NBA Europe in Berlin und München?
NBA-Expansion: Europa-Teams rücken näher
Die NBA-Pläne für eine Expansion nach Europa ab Herbst 2027 sehen insgesamt ein Dutzend fester Standorte mit einem heimischen Team vor. Dazu sollen sich im künftigen Konkurrenzwettbewerb zur EuroLeague jährlich vier weitere Mannschaften qualifizieren können.
Unter den mehr als 20 eingegangenen Bewerbungen befanden sich laut Tatum auch Unterlagen von mehreren EuroLeague-Teams sowie Basketball-Ablegern von großen Fußball-Vereinen. Berlins Kandidatur dürfte dem deutschen Meister Alba zuzurechnen sein, München ist durch die Bayern zu einer Basketball-Hochburg avanciert. Neben den beiden deutschen Großstädten hat die NBA für den weiteren Verlauf des Europa-Projektes auch Paris, Lyon, Madrid, Barcelona, Mailand, Rom, London, Manchester, Athen und Istanbul als Topanwärter auf einen Fixplatz in der NBA Europe ausgewählt.
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