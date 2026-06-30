NBA Europe 2027: Berlin & München Top-Kandidaten!

SID 30.06.2026 • 22:25 Uhr Die NBA geht weiter von einem Start ihres Europa-Projektes im Herbst 2027 aus.

Berlin und München gehören in den Europa-Plänen der NBA zu den zwölf aussichtsreichsten Kandidaten für einen Fixstandort. Das teilte der stellvertretende Commissioner Mark Tatum am Dienstag in einem Brief an die französische Nachrichtenagentur AFP und andere größere Medien mit.

NBA-Expansion: Europa-Teams rücken näher

Die NBA-Pläne für eine Expansion nach Europa ab Herbst 2027 sehen insgesamt ein Dutzend fester Standorte mit einem heimischen Team vor. Dazu sollen sich im künftigen Konkurrenzwettbewerb zur EuroLeague jährlich vier weitere Mannschaften qualifizieren können.