NBA: Hammer-Trade um Franz Wagner?

SPORT1 20.06.2026 • 19:13 Uhr Wo läuft NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo in Zukunft auf? Ein neues Szenario könnte auch einen deutschen Weltmeister betreffen.

Die NBA wartet auf die Entscheidung der Milwaukee Bucks: Bleibt Giannis Antetokounmpo langfristig – oder wird der ehemalige MVP noch vor dem Draft getradet? Laut Bleacher Report gilt eine Verlängerung in Milwaukee inzwischen als zunehmend unwahrscheinlich, der Druck im Hinblick auf eine Lösung steigt.

Während Miami in vielen Szenarien als wahrscheinlichstes Ziel gehandelt wird, tauchen nun auch die Orlando Magic als Überraschungsteam auf. So berichtet ESPN, das Team um den deutschen Weltmeister Franz Wagner sei ein „dark horse“ im Rennen um den Griechen.

Der Bleacher Report skizziert in diesem Zusammenhang einen spektakulären Tausch. Die Magic bekämen Antetokounmpo sowie Gary Trent Jr., Jericho Sims und Andre Jackson Jr.; nach Milwaukee gingen Franz Wagner, Tristan da Silva, Jase Richardson, Goga Bitadze, Jonathan Isaac, Noah Penda und ein Erstrundenpick des Jahres 2033.

Kommt Antetokounmpo für Wagner?

Der Plan wäre klar: Antetokounmpo soll an der Seite von Paolo Banchero (Nummer-1-Pick des Jahres 2022) sofort ein neues Contender-Fenster öffnen. Zwar hat das Duo Banchero/Wagner Orlando in den vergangenen drei Jahren zum regelmäßigen Playoff-Teilnehmer gemacht, doch über Runde eins kam die Franchise seit der Dwight-Howard-Ära 2010 nicht hinaus.

Finanziell wäre ein derartiger Deal übrigens ein Drahtseilakt mit Luxussteuerzahlungen. Eine Strategie, die Orlando bislang strikt vermieden hat.