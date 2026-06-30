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NBA-Hammer um LeBron James!

NBA-Hammer um LeBron James!

LeBron James macht weiter, kehrt den Lakers aber den Rücken!
Macht er weiter oder nicht? NBA-Superstar LeBron James lässt seine Karriereplanung noch offen. Der 41-Jährige bestreitet aktuell seine 23. Saison in der NBA.
Philipp Heinemann
LeBron James macht weiter, kehrt den Lakers aber den Rücken!

LeBron James wird seine außergewöhnliche Karriere in der NBA fortsetzen – allerdings nicht bei den Los Angeles Lakers. Wie der ESPN-Journalist Shams Charania mitteilte, hat der US-Superstar die Franchise darüber informiert, dass er sich einem anderen Team anschließen wolle.

Wohin es den 41-Jährigen, der acht Jahre lang für die Lakers auflief, verschlägt, ist noch nicht bekannt. Er ist nun ein Free Agent, als mögliche neue Franchise wurden zuletzt die Golden State Warriors gehandelt.

Geht LeBron James zu den Warriors?

Dort lehnte Draymond Green jüngst seine Spieleroption ab, was den Warriors den nötigen Gehaltsspielraum geben könnte, um nicht nur James, sondern auch Anthony Davis von den Washington Wizards nach Kalifornien holen zu können.

James ist viermaliger NBA-Champion, auch mit den Lakers triumphierte er einmal. Der fünfmalige MVP wird nun in seine 24. Saison gehen, eine nie dagewesene Bestmarke.

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