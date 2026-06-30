NBA-Hammer um LeBron James!

Philipp Heinemann 30.06.2026 • 18:29 Uhr LeBron James macht weiter, kehrt den Lakers aber den Rücken!

LeBron James wird seine außergewöhnliche Karriere in der NBA fortsetzen – allerdings nicht bei den Los Angeles Lakers. Wie der ESPN-Journalist Shams Charania mitteilte, hat der US-Superstar die Franchise darüber informiert, dass er sich einem anderen Team anschließen wolle.

Wohin es den 41-Jährigen, der acht Jahre lang für die Lakers auflief, verschlägt, ist noch nicht bekannt. Er ist nun ein Free Agent, als mögliche neue Franchise wurden zuletzt die Golden State Warriors gehandelt.

Geht LeBron James zu den Warriors?

Dort lehnte Draymond Green jüngst seine Spieleroption ab, was den Warriors den nötigen Gehaltsspielraum geben könnte, um nicht nur James, sondern auch Anthony Davis von den Washington Wizards nach Kalifornien holen zu können.