LeBron (41) verlässt Lakers – wechselt er zu den Warriors?

SID 30.06.2026 • 18:57 Uhr Der "König" der NBA hat noch immer nicht genug. Im Alter von 41 Jahren sucht James eine neue Herausforderung.

Basketball-Superstar LeBron James setzt seine Karriere in der NBA fort – allerdings nicht bei den Los Angeles Lakers. Der 41-Jährige habe das Team bereits über seine Entscheidung informiert, teilte James‘ Agent Rich Paul am Dienstag ESPN mit. Auch andere US-Medien berichteten übereinstimmend. Der erfolgreichste Punktesammler der Liga spielt seit 2018 für die Lakers, zu welchem Klub er wechselt, steht nicht fest.

Warriors buhlen um King James

Laut ESPN wollen die Golden State Warriors mit „King James“, dessen Vertrag ausgelaufen ist, verhandeln. Beim Ex-Meister würde er an der Seite von Stephen Curry (38) in seine 24. NBA-Saison gehen, mit dem er 2024 in Paris Olympiagold gewonnen hatte. Ab Dienstag 18 Uhr (Ortszeit) dürfen die Teams mit den Free Agents sprechen.

Nach dem Playoff-Aus im Mai gegen Oklahoma City Thunder hatte James eine Entscheidung offengelassen. „Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bringt“, sagte James damals: „So, wie die Dinge stehen, habe ich viel Zeit, um mich zurückzulehnen.“ Offensichtlich entschied sich der viermalige NBA-Champion für die Fortsetzung seiner einzigartigen Laufbahn.

James sieht nichts mehr zu beweisen

Nach Stationen bei den Cleveland Cavaliers (2003-2010 und 2014-2018) und den Miami Heat (2010-2014) holte James 2020 auch mit den Lakers die Meisterschaft. In der vergangenen Saison überzeugte er mit durchschnittlich 20,9 Punkten, 7,2 Punkten und 6,1 Rebounds in der regulären Saison und kam auch in den Playoffs auf ähnliche Werte. Ohne den verletzten Luka Doncic waren die Lakers gegen OKC allerdings chancenlos.