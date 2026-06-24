NBA Draft: Deutsche Youngsters Steinbach & Anderson in Runde 1

SID 24.06.2026 • 04:45 Uhr Die beiden Deutschen werden in der ersten Runde kurz nacheinander von den Charlotte Hornets ausgewählt.

Die deutschen Junioren-Nationalspieler Hannes Steinbach und Christian Anderson sind beim alljährlichen Draft der Basketball-Profiliga NBA wie prognostiziert bereits in der ersten Runde ausgewählt worden. Der 20 Jahre alte Würzburger Steinbach, der zuletzt für die University of Washington spielte und als Forward oder Center eingesetzt werden kann, ging an Position 14 an die Charlotte Hornets.

Deutsche Historie im NBA-Draft

Das Team aus North Carolina griff sich vier Picks später an Position 18 auch den 20 Jahre alten Guard Anderson, der die Texas Tech University besucht hatte. Der in Atlanta geborene Deutsch-Amerikaner, der auch schon für die A-Nationalmanschaft zum Einsatz kam, war gemeinsam mit Steinbach 2025 mit der deutschen U19 Vizeweltmeister geworden. Zu dieser Mannschaft gehörte auch Jack Kayil vom neuen deutschen Meister Alba Berlin, der ebenfalls für den Draft gemeldet hat.

Zwei Deutsche wurden zuvor erst einmal gleich in der ersten Runde des Drafts ausgewählt. Detlef Schrempf (Nr. 8) und Uwe Blab (Nr. 17) gingen 1985 beide an die Dallas Mavericks, ebenso wie 13 Jahre später Dirk Nowitzki (Nr. 9). Weitere deutsche Erstrundenpicks waren Chris Welp 1987 (Nr. 16/Philadelphia 76ers), Moritz Wagner 2018 (Nr. 25/Los Angeles Lakers) und Franz Wagner 2021 (Nr. 8/Orlando Magic).

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