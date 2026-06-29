NBA: Warriors träumen wohl von LeBron

SPORT1 29.06.2026 • 10:43 Uhr Die Zukunft von LeBron James ist weiterhin offen. Allen voran sollen die Golden State Warriors die Situation genau beobachten und ihre Chancen auf eine Verpflichtung prüfen.

Laut NBA-Insider Kevin O’Connor von Yahoo Sports arbeiten die Golden State Warriors an einem spektakulären Plan: Zunächst soll ein Trade für Anthony Davis (Washington Wizards) gelingen, anschließend LeBron James in der Free Agency in die Bay Area gelockt werden.

Die Hoffnung dahinter: Wenn am 30. Juni der Markt offiziell öffnet, könnte die Aussicht auf eine Reunion mit Davis den Ausschlag geben.

NBA: LeBrons letzter Angriff auf den Titel?

Gemeinsam mit Draymond Green und Head Coach Steve Kerr könnte James in seiner 24. NBA-Saison noch einmal einen letzten Angriff auf die Meisterschaft starten.

In diesem Szenario wäre Jimmy Butler allerdings nicht mehr Teil eines möglichen „All-Star-Projekts“. Um Anthony Davis von den Washington Wizards loszueisen, müsste Butler laut Bericht im Gegenzug nach Washington abgegeben werden.