NBA: Warriors träumen wohl von LeBron

Laut NBA-Insider Kevin O’Connor von Yahoo Sports arbeiten die Golden State Warriors an einem spektakulären Plan: Zunächst soll ein Trade für Anthony Davis (Washington Wizards) gelingen, anschließend LeBron James in der Free Agency in die Bay Area gelockt werden.
Warriors träumen wohl von LeBron
Die Hoffnung dahinter: Wenn am 30. Juni der Markt offiziell öffnet, könnte die Aussicht auf eine Reunion mit Davis den Ausschlag geben.
NBA: LeBrons letzter Angriff auf den Titel?
Gemeinsam mit Draymond Green und Head Coach Steve Kerr könnte James in seiner 24. NBA-Saison noch einmal einen letzten Angriff auf die Meisterschaft starten.
In diesem Szenario wäre Jimmy Butler allerdings nicht mehr Teil eines möglichen „All-Star-Projekts“. Um Anthony Davis von den Washington Wizards loszueisen, müsste Butler laut Bericht im Gegenzug nach Washington abgegeben werden.
Zusätzlich wären wohl weitere Draft-Assets nötig, um den Deal überhaupt ins Rollen zu bringen. Die Warriors könnten dafür auf zwei künftige First-Round-Picks sowie vier mögliche Pick-Swaps zurückgreifen, die sie als zentrale Bausteine in einen potenziellen Blockbuster-Trade einbringen würden.
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