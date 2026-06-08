Trump-Besuch lässt NBA-Party platzen

SID 08.06.2026 • 10:30 Uhr "Diese Maßnahme ist in enger Abstimmung mit dem Secret Service aufgrund des Besuchs des Präsidenten erfolgt", teilte das NYPD mit.

Wegen des angekündigten Besuchs von US-Präsident Donald Trump beim dritten NBA-Finale zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs ist die Watchparty vor dem Madison Square Garden abgesagt worden.

Das gab das New York Police Department bekannt. Das Spiel findet in der Nacht von Montag auf Dienstag (2.30 Uhr MESZ/Amazon Prime) statt.

„Diese Maßnahme ist in enger Abstimmung mit dem Secret Service aufgrund des Besuchs des Präsidenten erfolgt“, hieß es in der NYPD-Mitteilung: „Wir gehen davon aus, dass die Watchparty am Madison Square Garden bei Spiel 4 wieder stattfinden wird.“

Trumps Besuch verschärft Sicherheitsvorkehrungen

Die Knicks jagen ihren ersten Titel in der Basketball-Profiliga seit 1973 und führen in der Best-of-seven-Serie 2:0. Im besten Fall könnte sich das Team um Jalen Brunson am Mittwoch (Ortszeit) zum Champion krönen.

Trump hatte zuletzt die Einladung des Knicks-Eigentümers James Dolan zu Spiel angenommen. Seine Anwesenheit sorgt für verstärkte Sicherheitsvorkehrungen in und um die Spielstätte in Midtown Manhattan. Beim Public Viewing rund um zu Spiel 2 waren am Freitag mehr als zwei Dutzend Fans festgenommen worden.