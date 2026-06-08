Wegen des angekündigten Besuchs von US-Präsident Donald Trump beim dritten NBA-Finale zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs ist die Watchparty vor dem Madison Square Garden abgesagt worden.
Trump-Besuch lässt NBA-Party platzen
Das gab das New York Police Department bekannt. Das Spiel findet in der Nacht von Montag auf Dienstag (2.30 Uhr MESZ/Amazon Prime) statt.
„Diese Maßnahme ist in enger Abstimmung mit dem Secret Service aufgrund des Besuchs des Präsidenten erfolgt“, hieß es in der NYPD-Mitteilung: „Wir gehen davon aus, dass die Watchparty am Madison Square Garden bei Spiel 4 wieder stattfinden wird.“
Trumps Besuch verschärft Sicherheitsvorkehrungen
Die Knicks jagen ihren ersten Titel in der Basketball-Profiliga seit 1973 und führen in der Best-of-seven-Serie 2:0. Im besten Fall könnte sich das Team um Jalen Brunson am Mittwoch (Ortszeit) zum Champion krönen.
Trump hatte zuletzt die Einladung des Knicks-Eigentümers James Dolan zu Spiel angenommen. Seine Anwesenheit sorgt für verstärkte Sicherheitsvorkehrungen in und um die Spielstätte in Midtown Manhattan. Beim Public Viewing rund um zu Spiel 2 waren am Freitag mehr als zwei Dutzend Fans festgenommen worden.
Die Knicks stehen zum ersten Mal seit 1999 wieder im Finale – damals hatte Trump Plätze direkt am Spielfeldrand.
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