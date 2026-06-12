NBA-Finals: Wembanyama will Spurs nach Rekord-Blamage retten

SID 12.06.2026 • 22:08 Uhr Die historische Niederlage soll die Spurs auf dem Weg zum Titel in der NBA nicht aufhalten, ihr Topstar denkt positiv.

Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs haben ihren historischen Kollaps im vierten Finalspiel der Basketball-Profiliga NBA verarbeitet und wollen nun zurückschlagen.

„Es hätte tausend Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel nicht zu verlieren“, sagte der Topstar der Spurs, die in der Best-of-seven-Serie gegen die New York Knicks mit 1:3 im Rückstand liegen.

Spurs haken historischen Einbruch ab

Die Spurs hatten im vierten Spiel mit 29 Punkten geführt, brachen aber ein – und verloren 106:107. Ein solches Polster hatte in der langen Geschichte der NBA noch kein Team in einem Finalspiel aus der Hand gegeben.

„Es gab eine Zeit, um das zu verarbeiten und sich wirklich damit zu beschäftigen – aber die ist vorbei. Wir haben das abgehakt“, sagte Wembanyama: „Es sind die Playoffs. Da bleibt keine Zeit, Dingen zu lange nachzuhängen.“