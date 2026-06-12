NBA-Finals: Wembanyama will Spurs nach Rekord-Blamage retten

Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs haben ihren historischen Kollaps im vierten Finalspiel der Basketball-Profiliga NBA verarbeitet und wollen nun zurückschlagen.
Wembanyama: „Wir haben das abgehakt“
„Es hätte tausend Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel nicht zu verlieren“, sagte der Topstar der Spurs, die in der Best-of-seven-Serie gegen die New York Knicks mit 1:3 im Rückstand liegen.
Spurs haken historischen Einbruch ab
Die Spurs hatten im vierten Spiel mit 29 Punkten geführt, brachen aber ein – und verloren 106:107. Ein solches Polster hatte in der langen Geschichte der NBA noch kein Team in einem Finalspiel aus der Hand gegeben.
„Es gab eine Zeit, um das zu verarbeiten und sich wirklich damit zu beschäftigen – aber die ist vorbei. Wir haben das abgehakt“, sagte Wembanyama: „Es sind die Playoffs. Da bleibt keine Zeit, Dingen zu lange nachzuhängen.“
In der Nacht zu Sonntag (2.30 Uhr MESZ/Prime Video) steht das fünfte Spiel an, das San Antonio gewinnen muss, um den Titelgewinn der Knicks zu verhindern. Ein Vorbild für ihn sei LeBron James, der mit den Cleveland Cavaliers im Finale 2016 ebenfalls mit 1:3 hinten lag – und doch noch Meister wurde. „Jeder denkt, jeder weiß, dass wir das schaffen werden“, sagte der Franzose.
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