NBA Free Agency: Droht Trennung der Wagner-Brüder in Orlando?

Spielen die deutschen Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner auch künftig gemeinsam für Orlando Magic in der NBA? Die ungeklärte Zukunft von Moritz Wagner bei dem Team in der nordamerikanischen Basketballliga ist auch zwischen den Brüdern ein Gesprächsthema. „Es ist natürlich Thema bei uns, zumal wir auch zusammen wohnen und sich das vielleicht bald ändern könnte“, sagte Franz Wagner im Interview mit Sports Illustrated Deutschland, „ich habe darauf aber keinen Einfluss.“
Zukunft der Wagner-Brüder ungeklärt
Moritz‘ Vertrag läuft in diesem Sommer aus, er spielt seit 2021 für die Magic – genau wie sein fünf Jahre jüngerer Bruder. „Würden Sie Moritz fragen, wäre seine Antwort vermutlich deutlich komplexer“, sagte der 24-jährige Franz und fügte an: „Die Free Agency beginnt im Juli, ab da werden die Gedankenspiele nochmal intensiver.“ Moritz Wagner hatte im Mai in seinem Podcast „Kannst du so nicht sagen“ erklärt, noch nicht zu wissen, „wo meine Reise hingeht“.
Orlando war in der abgelaufenen NBA-Saison bereits in der ersten Playoff-Runde gescheitert, Franz Wagner hatte die letzten Spiele der Serie gegen die Detroit Pistons verletzt verpasst. „Das Ende der Saison war nicht schön mit meiner Verletzung und dass ich in den entscheidenden Spielen nicht dabei sein konnte“, sagte der Europameister von 2025 – daraus ergebe sich nun aber das Ziel des Sommers: „Mich zu erholen und frisch in die neue Saison zu gehen – nicht nur körperlich.“