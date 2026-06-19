NBA Free Agency: Droht Trennung der Wagner-Brüder in Orlando?

SID 19.06.2026 • 16:13 Uhr Der Vertrag von Moritz Wagner bei dem NBA-Team läuft aus, Bruder Franz befasst sich mit möglichen Veränderungen im Alltag.

Spielen die deutschen Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner auch künftig gemeinsam für Orlando Magic in der NBA? Die ungeklärte Zukunft von Moritz Wagner bei dem Team in der nordamerikanischen Basketballliga ist auch zwischen den Brüdern ein Gesprächsthema. „Es ist natürlich Thema bei uns, zumal wir auch zusammen wohnen und sich das vielleicht bald ändern könnte“, sagte Franz Wagner im Interview mit Sports Illustrated Deutschland, „ich habe darauf aber keinen Einfluss.“

Moritz‘ Vertrag läuft in diesem Sommer aus, er spielt seit 2021 für die Magic – genau wie sein fünf Jahre jüngerer Bruder. „Würden Sie Moritz fragen, wäre seine Antwort vermutlich deutlich komplexer“, sagte der 24-jährige Franz und fügte an: „Die Free Agency beginnt im Juli, ab da werden die Gedankenspiele nochmal intensiver.“ Moritz Wagner hatte im Mai in seinem Podcast „Kannst du so nicht sagen“ erklärt, noch nicht zu wissen, „wo meine Reise hingeht“.